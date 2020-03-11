اقتصاد وأسواق

ورق العنب يقفز إلى 50 جنيهًا.. أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 11-3-2020

فى الأسواق المصرية
الصاوي أحمد 10:34 ص, الأربعاء, 11 مارس 20 10:34 ص, الأربعاء, 11 مارس 20

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ارتفعت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء فى الأسواق المصرية 11-3-2020 ، حيث بلغ سعر الفلفل الرومى والحامى 12 جنيها مقابل 11 جنيه أمس ، والفاصوليا 14 جنيها مقابل 13 أمس، بينما ارتفع سعر الفلفل الألوان مسجلا 30 جنيها مقابل 25 طبقا لتجار خضروات فى الأسواق .

وأكد التجار أن سعر ورق العنب 50 جنيها ، وسجلت الطماطم والبطاطس 4 جنيهات لكل نوع ، والبسلة 8.5 جنيه ،والبصل الأحمر 10 والبصل الأخضر 5 جنيهات ، والبصل الأصفر 8 جنيهات .

ولفت التجار إلى أن سعر الثوم ارتفع إلى 10 جنيهات مقابل 7 قبل ساعات والخيار 7 جنيهات، والكوسة سجلت 5 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات للواحدة ، الليمون 10 جنيهات، والقلقاس 10 جنيهات ، والباذنجان العروس 7.5جنيه ، والرومى 6 .

وأوضح التجار أن الجزر ارتفع إلى 5 جنيهات مقابل 2.5 إلى 4 جنيهات ، والملوخية 10 جنيهات والكرنب 10 جنيهات للواحدة ، والبروكلى 10 جنيهات والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة والقرنبيط 10 جنيهات، حزمة الخضرة 75 قرشا ، الكرفس والجرجير جنيه واحد .

وأشار التجار إلى أن سعر الفراولة انخفضت إلى 7.5 مقابل 8.5 جنيه ، الموز تراوح بين 7.5 إلى 10 جنيهات، البرتقال البلدى 3.5 ، البرتقال أبوسرة 6.5 واليوسفى 5 جنيهات ، التفاح الأحمر 15 جنيها والرمان 10، والتفاح الاخضر18 جنيها، الكانتالوب 8 جنيهات، العنب 15 جنيها والفراولة 8.5 جنيه.

وتنشر “المال” أسعار الخضروات فى سوق العبور اليوم وسجل كيلو البصل الأخضر ” الفتيل” 3.25 والبصل القديم 4.5 والكوسة 2 إلى 3 ، الخيار 3.5 جنيه ، والبسلة 5 والبطاطس من 1.25 إلى 3 والباذنجان الرومى من 3 إلى 6 جنيهات والباذنجان العروس من 3.5 إلى 4.5 و الجزر 1.75 إلى 2.25 جنيه و الليمون من 4.5 إلى 6 جنيهات.

وأكد تجار فى سوق العبور لـ “المال” أن سعر قفص الطماطم تراوح من 40 إلى 50 جنيها للقفص وزن 20 كيلو ،والفلفل بأنواعه 6.5 إلى 8.5 جنيه والتوم الأبيض تراوح من 4 إلى 6 والأحمر من 5 إلى 7 .

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بقلم الصاوي أحمد

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