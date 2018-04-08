ورش العمل والندوات على رأس أجندة لجنة أجسام السفن للعام الحالى

المال- خاص تناقش اللجنة العامة للتأمين البحرى (وحدات) بالاتحاد المصرى للتأمين، بعد إعادة تشكيلها برئاسة نظمى حسين، رئيس اللجنة ومدير عام إعادة التأمين البحرى بشركة "مصر للتأمين"، العديد من الموضوعات على أجندتها خلال العام الحالى. قال نظمى حسين، رئيس اللجنة،…

المال- خاص

تناقش اللجنة العامة للتأمين البحرى (وحدات) بالاتحاد المصرى للتأمين، بعد إعادة تشكيلها برئاسة نظمى حسين، رئيس اللجنة ومدير عام إعادة التأمين البحرى بشركة “مصر للتأمين”، العديد من الموضوعات على أجندتها خلال العام الحالى.

قال نظمى حسين، رئيس اللجنة، إنها ستركز خلال العام الحالى على الشق العملى فى تأمينات أجسام السفن، خاصة تنظيم ورش العمل وندوات، بجانب توسيع دائرة التنسيق والتواصل مع بعض الجهات مثل هيئات منح التراخيص للسفن.

وأضاف أنه سيتم الاطلاع على تجارب الأسواق العالمية وأحدث التغطيات، وترجمتها للغة العربية لكى يستفيد منها مسئولو الاكتتاب بشركات التأمين فى تحديد شروط واستثناءات تغطيات التأمين البحرى، بجانب الاهتمام بالجانب البحثى لإثراء مكتبة التأمين العربية.

وكشف أنه سيتم تنظيم اجتماعات مشتركة بين أعضاء اللجنة وأساتذة الجامعات، خاصة كليات التجارة قسم التأمين بالجامعات المصرية، بجانب عقد ندوات لطلاب شعبة التأمين بتلك الكليات، بهدف زيادة مستوى الوعى التأمينى لدى الطلاب، والربط بين الجانبين النظرى الأكاديمى والعملى فى التأمين.

وأوضح أن اللجنة ستستكمل العام الحالى دراسة بعض الملفات، أبرزها إعداد وثيقة للتأمين على مراكب الصيد، وهى تستهدف عملاء متناهى الصغر ضمن إستراتيجية الدولة لحماية أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما يسعى الاتحاد المصرى للتأمين لتلبيته عبر مختلف اللجان الفنية بالاتحاد.

وأشار إلى أن وثيقة التأمين على مراكب الصيد سوف يكون مبلغ التأمين بها فى حدود 100 ألف جنيه، وتتميز بسهولة الشروط فى الإصدار والتعويضات وبأسعار منخفضة وقسط بسيط لتتناسب مع احتياجات تلك الشريحة من العملاء كما ستكون الاستثناءات بالوثيقة فى أضيق الحدود.

وأكد أنه بعد الانتهاء من إعداد الوثيقة وموافقة المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات عليها وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية سيتم عرضها على HYPERLINK “http://www.gafrd.org/posts/146912” صندوق التأمين التعاونى على مراكب الصيد الآلية والعاملين عليها.