ورشة لتصنيع المستلزمات الوقائية للأطباء والتمريض بالمستشفيات الجامعية

تتولى ورشة الخياطة تغطية احتياجات المستشفيات من الفرش الجراحى للأنواع المختلفة من العمليات الجراحية وورق التعقيم والمفروشات للمستشفيات الجامعية

وجهت جامعة عين شمس ورشة الخياطة بالمستشفيات الجامعية بزيادة إنتاجها من المستلزمات الوقائية للأطباء والتمريض، لسد احتياجات المستشفيات الجامعية.

و تضم جامعة عين شمس ورشتين إحداهما فى المستشفيات الجامعية، والأخرى فى مستشفى عين شمس التخصصى.

وتتولى ورشة الخياطة تغطية احتياجات المستشفيات من الفرش الجراحى للأنواع المختلفة من العمليات الجراحية وورق التعقيم والمفروشات للمستشفيات الجامعية.

وقالت دكتورة سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية ومدير مكافحة العدوى، إن جامعة عين شمس منذ 2015 تضم ورشًا للخياطة تابعة لمستشفيات الجامعة.

وأشارت سامية عبده إلي أنه خلال الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد زاد احتياج المستشفيات من المستلزمات الوقائية ، تزامنًا مع وجود نقص بالسوق.

واستكملت إن إدارة الجامعة وجهت بضرورة تحسين جودة خدمة هذه الورشة، وتغطية أكبر قدر من مستلزمات المستشفيات، إلى جانب إنتاج الكمامات الوقائية أحادية الاستخدام بما غطى جزءا كبيرا من احتياجاتنا.

واكدت أنه يتم اتباع القواعد الصحية للنظافة مع العاملين من ارتداء الكمامات اثناء عمليات الإنتاج.

وناشدت عبده، الجميع بضرورة ترشيد استهلاك المستلزمات الطبية الوقائية خاصة الكمامات، من أجل عدم إحداث اى نقص قد يؤدى إلى عجز عن توفير الاحتياجات الخاصة بالاطباء والتمريض.