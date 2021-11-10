ورشة عمل موسعة بحضور وزير السياحة لمتابعة اللمسات النهائية للاحتفالية الكبرى في الأقصر

سافر مساء الأربعاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الى محافظة الأقصر، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي واللمسات النهائية للاحتفالية الكبري للترويج لمدينة الأقصر و المقرر إقامتها في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

كما حضر ورشة عمل موسعة مع مسئولي وممثلي الشركة المنفذة للاحتفالية و المخرج و مسؤولي الإضاءة والديكورات والموسيقى وكافة العناصر الفنية الخاصة بالاحتفالية، و ذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعدي الوزير لكل من المشروعات والشئون الفنية.

وخلال الورشة، استعرض مسؤولي و ممثلو الشركة المنفذة كافة تفاصيل الأعمال الفنية والديكورات والأزياء التي سيرتديها المشاركون في الفعالية و كلمات الأغاني والموسيقي المصاحبة لها، بالاضافة الى المواد الدعائية التي سيتم استخدامها لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر. كما تم مشاهدة لقطات من البروفات الخاصة بالعمل الفني و التي يقوم بها فريق العمل تمهيدا للاحتفالية، حيث يعمل كافة القائمين على هذه الاحتفالية على قدم وساق لاخراج الحدث بالصورة التي تليق بإسم مصر وتاريخها وحضارتها العريقة، وبجمال محافظة الأقصر والتي ستكون محط أنظار العالم أجمع.

و قد أوصى الوزير ببعض التوجيهات والتعديلات في بعض التصميمات المنفذة.