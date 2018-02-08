ورشة عمل للتوعية بمنظومة إدارة المعلومات المالية فى مطروح

معتز محمودأقيمت ورشة عمل للتوعية بمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS "، صباح اليوم الخميس بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة مطروح، وذلك تحت رعاية الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية واللواءعلاء أبو زيد محافظ مطروح.وشهدت ورشة العمل حضور السيد الإمام السكرتير العام لمطروح والمحاسب إب

معتز محمود

أقيمت ورشة عمل للتوعية بمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS “، صباح اليوم الخميس بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة مطروح، وذلك تحت رعاية الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية واللواءعلاء أبو زيد محافظ مطروح.

وشهدت ورشة العمل حضور السيد الإمام السكرتير العام لمطروح والمحاسب إبراهيم عبد العزيز سيد رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية، ومحمود الجنزورى رئيس الادارة المركزية للمديرية المالية بمطروح، وخالد أبو زيد مدير عام حسابات ديوان عام المحافظة، ورؤساء المدن والعاملين بالوحدات المحلية والحسابية بجميع أنحاء المحافظة.

وشدد السيد الإمام سكرتير عام محافظة مطروح على ضرورة التزام جميع مجالس المدن والوحدات الحسابية بالمحافظة مع التوجه العام للدولة والاستعانة بالعمالة اللازمة من أجل نجاح تطبيق المنظومة التى يتم التعامل بها حاليا على مستوى جميع أجهزة الدولة، والتى تهدف الى إصلاح وضبط الأداء المالى بما يتوافق مع المعايير الدولية فى ذلك المجال،

بينما أكد إبراهيم عبد العزيز رئيس الادارة المركزية للمديريات المالية، أنه صدر القرار الجمهورى العام الماضى بشأن انشاء مجلس قومى للمدفوعات مع قرارات وتوصيات تحقق ما يسمى الشمول المالى لمعرفة منظومة الدفع الواردة والصادرة.

ولفت الى أن ذلك من خلال التعامل المالى الكترونيا وليس نقدياً بما يتوافق مع تطبيق المعايير الدولية والجهات الدولية العاملة فى مؤشرات النمو المالى والاقتصادى والالتزام بكل التوجيهات فى ذلك المجال.

وأضاف أن ورش العمل التى يتم عقدها بالمحافظات هدفها توضيح منظومة الدفع الالكترونى التى يتم تطبيقها على مستوى العالم، مع دعم رؤية وجهود الدولة فى التعامل معها، مؤكدا انه من المقرر الانتهاء من تطبيق تلك المنظومة وميكنة جميع الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية فى نهاية مارس المقبل.

كذلك تم التأكيد على أن هدف تطبيق تلك المنظومة هو تحقيق الانضباط المالى ووقف هدره وتحقيق أقصى عائد مع رفع كفاءة الإنفاق العام والقضاء على المشكلات المالية والفساد المالى.