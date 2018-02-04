ورشة عمل للتعريف بالمنصة الإلكترونية للمشروعات الصغيرة



أحمد الدسوقى

عقد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشركاء التنمية ولكافة الجهات العاملة والمهتمة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورشة عمل للتعريف بمنصة المشروعات.

وتمت دعوة ما يزيد على 300 جهة من شركاء التنمية (بنوك، جمعيات، مراكز تدريب) وحضر الورشة لفيف من القيادات الاقتصادية المهتمة بتطوير هذا القطاع

واكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز على أهمية الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للنهوض بقطاع المشروعات في مصر وإتاحة وتوفير كافة المعلومات اللازمة من خلال شبكة الانترنت للراغبين في إقامة هذه المشروعات او تطويرها.

وقالت ان الورشة تهدف الي تعريف كافة الجهات المهتمة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمنصة المشروعات الالكترونية التي يقوم بتنفيذها جهاز تنمية المشروعات وتعد أحد اهم مبادرات تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واضافت :” تعمل المنصة على اتاحة كافة المعلومات والخدمات والبرامج المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الاهلية وجمعيات رجال الاعمال والقطاع الخاص الى أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الاعمال والشركات الناشئة مما يساعد على الترويج لهذه الخدمات بين الشباب وأصحاب المشروعات ويساهم في دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي لتحقيق المزيد من فرص العمل”.

وأشارت جامع الي ان مجلس الوزراء اوصى باعتماد الدولة لمنصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة – التي يتم اعدادها بمعرفة الجهاز كنواه لبوابة المعلومات والخدمات الخاصة بدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. الى جانب توجيه كافة الوزرات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي تعمل على دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق والتكامل مع المنصة الالكترونية وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات لضمان استدامة تشغيل المنصة الالكترونية بكفاءة وفاعلية وتحديث محتوياتها باستمرار

وصرحت نيفين جامع بأنه قد تم إطلاق المرحلة الأولى للمنصة في التاسع من أغسطس 2017 وتحتوي على العديد من المعلومات حول خدمات التمويل والتدريب والتشغيل وريادة الاعمال والدعم الفني وخدمات الشباك الواحد وخدمات التسويق الى جانب مجموعة من أفكار ونماذج مشروعات صغيرة ودراسات جدوى استرشاديه للعديد من المشروعات الصناعية والزراعيةوكذلك مواد تعليمية عن كيفية التخطيط والدراسة للمشروع الصغير.

واشارت الى انه سيتم إطلاق المرحلة الثانية للمنصة خلال شهر مارس 2018 هذا وسيتم الربط مع خريطة الاستثمار الصناعي وكذا تطوير أداة تفاعلية “مستشارك الذكي” والتي تتفاعل مع مستخدمي المنصة عن طريق التوجيه الى الخدمة أو المعلومة المطلوبة وفق اختيارات المستخدم.

وقالت انه تم اتاحة مجموعة من الأدوات المساعدة وهي عبارة عن تطبيقات الكترونية لإعداد دراسة جدوى اقتصادية وفق مؤشرات مالية معتمدة، وكذا أداة لحساب قيمة القرض وجدول الأقساط والفوائد.