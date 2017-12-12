ورشة عمل للتعريف بآلية مراجعة النظراء الخاصة بالحوكمة فى أفريقيا

سمر السيد: صرح السفير أشرف راشد، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للحوكمة، بأن اللجنة الوطنية والتي تعمل في إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء المعنية بالحوكمة في القارة الأفريقية، نظمت ورشة عمل للتعريف بعمل الآلية اليوم الثلاثاء، وذلك بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة. وأ

سمر السيد:

صرح السفير أشرف راشد، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للحوكمة، بأن اللجنة الوطنية والتي تعمل في إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء المعنية بالحوكمة في القارة الأفريقية، نظمت ورشة عمل للتعريف بعمل الآلية اليوم الثلاثاء، وذلك بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف أن مصر تأتى في مقدمة الدول التي انضمت للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، انطلاقا من اقتناعها الكامل بالارتباط الوثيق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين الحوكمة الجيدة، وحرصها على تقوية العمل المشترك في الإطار الأفريقي، من أجل الارتقاء بقدرات القارة في هذا المجال الحيوي والإسراع بخطى التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل فيما بين الدول الأفريقيةـ تلبية لتطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والسلام والرخاء.

وأوضح أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء التي ستحتفل في العام المقبل بمرور 15 عاماً على إنشائها، جاءت بإرادة أفريقية خالصة من دون تدخل أو إملاء من خارج القارة، لتعكس العزيمة الصادقة لقادة وشعوب أفريقيا في دفع عملية الإصلاح الذاتي وتعزيز الديمقراطية وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان، والتعامل الجاد مع التحديات التي تواجه دول القارة.

وتصب أهداف الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في أربعة مجالات رئيسية، وهي الديمقراطية والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية والإدارة، وحوكمة الشركات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد أكدت مصر على أعلي مستوى التزامها بأهداف الآلية، وقامت بالفعل بتعيين نقطة الاتصال الوطنية، و شُكلت اللجنة الوطنية للحوكمة في إطار الآلية الأفريقية لتضم أعضاء من البرلمان وممثلين لجميع أطياف المجتمع المدني ومؤسساته، بالإضافة لممثلي الجهات الرسمية المعنية.

و حددت مراكز بحثية متخصصة على أعلى مستوى ليتم الاستعانة بها في إعداد تقرير التقييم الذاتي وبرنامج العمل الوطني، و تمضي مصر في اتخاذ خطوات جادة تنفيذاً لمتطلبات عضويتها في الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ولإتمام عملية المراجعة على أكمل وجه.

وتمثل ورشة العمل فرصة مهمة للتعاون الأفريقي من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة.