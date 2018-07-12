ورشة عمل للاتجاهات الحديثة في اللوجيستيات بوزارة النقل

المال- خاصتحت رعاية معالي الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أقيمت، اليوم الخميس 12 يوليو 2018، بمقر وزارة النقل، ورشة العمل الأولي في "الاتجاهات الحديثة في اللوجيستيات"، والتي تعد في إطار مبادرة البنية الفوقية للوجستيات المتوسطية (Logismed Soft) التي يتبناها بنك الاستثمار الأوروبي. افتتح

المال- خاص





تحت رعاية معالي الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أقيمت، اليوم الخميس 12 يوليو 2018، بمقر وزارة النقل، ورشة العمل الأولي في “الاتجاهات الحديثة في اللوجيستيات”، والتي تعد في إطار مبادرة البنية الفوقية للوجستيات المتوسطية (Logismed Soft) التي يتبناها بنك الاستثمار الأوروبي.

افتتح الورشة ا. د. محمد علي إبراهيم، مستشار الوزير لشئون النقل واللوجيستيات والمنسق الوطني للمبادرة، بحضور السيد بيير بوشيد، المنسق الإقليمي للمشروعات ببنك الاستثمار الأوروبى.

قام السيد خافيير لووك، مدير مشروع لوجيسميد بعرض موضوعات متعلقة بمؤشرات الأداء اللوجيستية، تجربة ميناء برشلونة في تطبيق أفضل الممارسات اللوجيستية، لوجيستيات صديقة البيئة. كما قام السيد مارك لوبريتش، مدير اتحاد مرحلي البضائع في بلجيكا، بعرض موضوعات متعلقة بتبيقات وحدات الأعمال الذكيه، الطابعات ثلاثية الأبعاد، نقل البضائع الإلكتروني، الاستدامة في اللوجيستيات، المنصات الذكية، أساليب التتبع وتعقب وسائل النقل والبضائع، استخدام الإنسان الآلي واستخدام الطائرات دون طيار لنقل الشحنات في الأنشطة اللوجيستية، تطبيقات النقل الأسرع من الصوت “Hyperloop”، إنترنت الأشياء “Internet of Things”. كما استعرض دور مقدمي الخدمات اللوجيستية داخل المنظومة اللوجيستية.

كما شارك وحضر العديد من السادة المسئولين والخبراء من وزارة النقل وقطاع النقل البحري، هيئات موانئ بورسعيد، دمياط والإسكندرية، والعديد من قيادات النقل واللوجيستيات من القطاعين العام والخاص.

جدير بالذكر أنه ستعقد الندوة الثانية عن المنصات اللوجيستية يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 بمقر الوزارة؛ لنشر الوعي اللوجيستي وإبراز أهمية اللوجيستيات لجميع الأنشطة.