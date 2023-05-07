ورشة عمل لاستعراض أحدث التقنيات لحلول السكك الحديدية

استعرضت هيتاشي إنرجي العاملة في مجال التكنولوجيا لتطوير مستقبل الطاقة المستدامة للجميع، محفظة أعمالها وحلول السكك الحديدية التي توفرها في مصر، بما في ذلك حلول توسيع ومد الشبكات، والمحطات الفرعية، وعربات السكك الحديدية، والاتصالات، وخدمات التحكم والأتمتة، والبرمجيات، والخدمات الاستشارية.

وتم ذلك خلال ورشة عمل – عقدتها الشركة على مدار يومين- حضرها العديد من الشركاء من القطاعين العام والخاص، عبر سلسلة من الجلسات ودراسات الحالة والمناقشات والحوارات التفاعلية المثمرة حول أحدث الحلول المبتكرة والتطورات التكنولوجية حول رحلة التحول الكاملة نحو تقديم خدمات تنقل أكثر ذكاءً.

محمد الحسينى رئيس شركة «هيتاشى إنرجي»

قال المهندس محمد حسيني العضو المنتدب لشركة هيتاشي إنرجي مصر، نسعي لتقديم حلول مبتكرة لربط تقنياتنا ومحفظتنا المتنوعة بحلول السكك الحديدية، لمساعدة الشركات والكيانات عبر تقديم حلول متقدمة ومثبتة في التغلب على المشاكل المختلفة، وزيادة الكفاءة وتسريع التحول نحو مستقبل طاقة خالٍ من الكربون، التزاماً منا بتطوير مستقبل طاقة مستدامة للجميع.”

وأضاف أن التعاون والشراكات الموثوقة أمران ضروريان من أجل الوصول إلى المعايير العالمية في تقديم الحلول المختلفة، حيث تُعد هذه الورشة مثالاً ملموساً يجسد التزامنا تجاه كل من عملائنا وشركائنا لتلبية احتياجات الصناعة والدولة المصرية ككل.”

وتعمل هيتاشي علي مشاركة آخر المستجدات حول التقنيات التي نمتلكها مع عملائنا، حيث نعتبر أن المناقشات والتعليقات الصادقة هي أساس بناء علاقات قوية، وهو ما يساعدنا على تقديم أفضل الخدمات وتحقيق النجاح لنا ولعملائنا.”

وقامت هيتاشي إنرجي بتمكين الانتقال الذكي من شبكة السكك الحديدية التقليدية التي تغذيها محولات التردد الثابت، مما منحها مزيدًا من الاستقرار والكفاءة في الأداء.

وتناول خبراء محولات الطاقة بالشركة عدة موضوعات، وعلى رأسها المحولات المبتكرة للبنية التحتية الذكية للسكك الحديدية، حيث استعرضوا الجيل التالي من حلول “تي اكس بيرت TXpert™ Hub”، والتي تشكل جزءاً من منظومة الشركة لرقمنة محولات الطاقة، والمدعومة بأحدث تقنيات CoreTec.

وأضاف أن ذلك يشير إلى بداية حقبة جديدة في رقمنة المحولات وإدارة أداء الأصول بشكل فعال.

كما ناقشت ورشة العمل تقنية الحماية ضد التيار الكهربائي العابر باستخدام المتغيرات المتعرجة كحل بسيط للمشكلة المعقدة المتمثلة في تبديل عابر التيار الكهربائي الزائد.