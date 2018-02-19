ورشة عمل في الجامعة الأمريكية عن مكافحة الاتجار بالبشر.. الخميس

سلوى عثمان تنظم وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية ورشة عمل يوم الخميس القادم 22 فبراير ، عن مكافحة الإتجار بالبشر والآليات القانونية المعاصرة للتعامل مع الجريمة المنظمة في الاتجار بالبشر وحماية الضحايا. وتهدف الورشة لمناقشة الأدوات القانونية و الوطنية…

سلوى عثمان

تنظم وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية ورشة عمل يوم الخميس القادم 22 فبراير ، عن مكافحة الإتجار بالبشر والآليات القانونية المعاصرة للتعامل مع الجريمة المنظمة في الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.

وتهدف الورشة لمناقشة الأدوات القانونية و الوطنية والدولية المتاحة للتعامل مع الجريمة وحماية ضحاياها في مصر وفي المنطقة ولبناء قدرات العاملين في الحقل القضائي والقانوني في التعامل مع هذه المشكلة ذات الطابع المتغير؛ لأهمية مواجهة الازدياد المطرد في الاتجار بالبشر وتقديم الحماية اللازمة للضحايا مسئولية وتحد عابر لحدود الدولة الواحدة وقد زادت بشدة في السنوات الأخيرة بعد تفاقم أزمات اللاجئين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يحاضر بالجلسات المستشار الدكتور أشرف هلال رئيس محكمة استئناف القاهرة والباحثة نورهان عبدالعزيز بمركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وكريم عنارة ومصطفى شعث الباحثين بوحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية.