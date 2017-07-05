ورشة عمل عن دور الاتصالات فى تطوير النقل بسنغافورة‎

المال – خاص ينظم الاتحاد الدولي للاتصالات، بالتعاون مع هيئة تطوير وسائط المعلومات والاتصالات في سنغافورة، ورشة عمل بشأن كيفية إسهام الاتصالات في تغيير المركبات والنقل يوم 6 يوليو، كما سينظمان اجتماعاً لهيئة التعاون المعنية بوضع معايير الاتصالات لأنظمة النقل الذكية يوم 7 يوليو، وسيتم تنظيم ا

المال – خاص

ينظم الاتحاد الدولي للاتصالات، بالتعاون مع هيئة تطوير وسائط المعلومات والاتصالات في سنغافورة، ورشة عمل بشأن كيفية إسهام الاتصالات في تغيير المركبات والنقل يوم 6 يوليو، كما سينظمان اجتماعاً لهيئة التعاون المعنية بوضع معايير الاتصالات لأنظمة النقل الذكية يوم 7 يوليو، وسيتم تنظيم الحدثان في سنغافورة.

وستبحث ورشة العمل أوجه التقدم في مجال اتصالات المركبات، من وجهة نظر التكنولوجيا والأعمال التجارية والتنظيم. وستناقش الجلسات، ضمن جملة أمور، خيارات التوصيلية من أجل المركبات الموصولة والقيادة الآلية؛ والأمن السيبراني لاتصالات المركبات؛ والدور المتوقع للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في أنظمة النقل المستقبلية.

وسيستعرض اجتماع هيئة التعاون المعنية بوضع معايير الاتصالات لأنظمة النقل الذكية حالة هذه المعايير ويناقش كيفية المضي قدماً بهذا الشأن.

ويشمل الجمهور المستهدف لهذين الحدثين الدوليين ممثلي الحكومات وواضعي السياسات والهيئات التنظيمية والموظفين التقنيين وصانعي القرار في الشركات المصنعة للمركبات والجهات الأصلية المصنعة للمعدات (OEM) والموردين ومشغلي الشبكات ومقدمي الخدمات والمحللين ومحللي السوق والخبراء التقنيين المشاركين في أنشطة التقييس وكل من يهتم من عامة الجمهور.