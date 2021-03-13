ورشة عمل عن تطبيق «شاري» لتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالبحيرة

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، فاعليات ورشة عمل استخدام تطبيق (شاري) بهدف تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين.

حذر الفعاليات اللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد ود محمد القرش معاون وزير الزراعة والمدير التنفيذي لمشروع برايم، وم محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة، وممثلو مركز تغير المناخ ووزارة الزراعة والشركة المصرية للاتصالات وقيادات المديرية وصغار المزارعين.

وأكدت نائب المحافظ على الدور الكبير الذى تقدمه المحافظة لدعم المزارعين والفلاح البحراوي حيث أن البحيرة تعد من أكبر المحافظات الزراعية بمساحة ١.٩ مليون فدان .

وقالت إنه إلى جانب التطبيق سيتم التوسع فى فتح المنافذ لإتاحة أكبر فرصة لطرح المنتجات الزراعية والحيوانية بالأسعار التنافسية، الأمر الذى سيكون له المردود الكبير على المنتج والمستهلك مباشرةً، كما سيتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم المزراعين بعقد دورات تسويقية والتصنيع الزراعي وكذا توعية وتحفيز كافة المزارعين للإلتحاق بدورات محو الأمية وتعليم الكبار مع تكثيف الدور الإعلامي والتوعية بالمبادرة والمشروع .

وأشاد اللواء محمد بدر بالتطبيق والذي يعد من مميزات الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، مؤكداً أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية بإنتاج ٦٥٪ من إنتاج الخضروات لذا نعمل جميعاً لدعم الفلاح البحراوي.

وقال د محمد القرش، أن المشروع ومنصة تسويق المنتجات الزراعية لصغار المزارعين (شاري) تهدف لدعم صغار المزارعين وتحسين دخولهم، عن طريق تحسين قدرتهم التسويقية لمنتجاتهم، والتدريب ورفع القدرات، ما يساعدهم على بيع منتجاتهم بشكل أكبر، وربط المزارع ممن يمتلك حيازة أقل من ٣ أفدنة بالمستهلك بشكل كبير حيث تم عمل دورات تدريبية وتوعوية وروابط تسويقية وتنشيط الجمعيات الزراعية والتنيسق مع البنوك ودعم المزارعين الصغار والمساهمة فى تنفيذ مراحل للتصنيع الزراعي، مشيراً أن ورشة العمل تعد الأولى على مستوى الجهورية وأنه سيتم تدريب المزارعين على إستخدام المنصة في تسويق منتجاتهم.. كما أعلن عن عقد دورات تسويقية بالمجان لعدد ١٥٠ فرد على نفقة المشروع.

يذكر أن المنصة ستساعد صغار المزارعين فى تسويق منتجاتهم إلكترونيا والوصول إلى السعر الأنسب لكل منتج والتخلص من وجود العديد من الوسائط بين المزارع والمشتري الأمر الذى يؤثر سلبيا على السعر النهائى كما ستسهم المنصة فى العثور على أنسب وسيلة نقل بين الطرفين وستساعد المزارع والمشتري على إيجاد أكثر الاطراف جدية فى التعامل لاتمام المصلحة العامة للطرفين.