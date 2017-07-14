ورشة عمل عن السياحة البيئية المستدامة في محميات الفيوم

المال - خاصنظمت وزارة البيئة، ورشة عمل تحت عنوان "السياحة البيئية المستدامة فى محميات الفيوم: الواقع والمأمول"، من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى المرحلة الثالثة، بحضور ممثلى كلا من محافظة الفيوم وجامعة الفيوم، وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلى المجتمع المدنى بالمحافظة، والمهتمي

المال – خاص

نظمت وزارة البيئة، ورشة عمل تحت عنوان “السياحة البيئية المستدامة فى محميات الفيوم: الواقع والمأمول”، من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى المرحلة الثالثة، بحضور ممثلى كلا من محافظة الفيوم وجامعة الفيوم، وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلى المجتمع المدنى بالمحافظة، والمهتمين بالسياحة البيئية بالمحافظة والعاملين بمحمية وادى الريان.

وأكدت الدكتورة يسرية حامد، مدير مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى المرحلة الثالثة، أن ورشة العمل تهدف إلى تقييم الوضع الراهن للسياحة البيئية فى محميات الفيوم، بالاشتراك مع المجتمع المحلى وأصحاب المصلحة بالمحافظة، بالإضافة إلى تشجيعهم على المشاركة المصلحة بمحيط المحميه فى عملية صنع القرار وإدارة المحمية، علاوة على مناقشة أحدث المفاهيم المتعلقة بالسياحة البيئية المستدامة وأجندة التنمية المستدامة2030، وإدارة الموارد الطبيعية بمشاركة المجتمعات المحلية.

وتضمنت الورشة تقسيم المشاركين الى مجموعات عمل لمناقشة المحاور المختلفة، وأعقب ذلك تبادل المجموعات ما تم التوصل إليه من نتائج وإجراء مناقشات عامة حول محاور الورشة.

وقام مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى المرحلة الثالثة من خلال مكون السياحة البيئية بعمل عدد من الاستقصاءات لاستكشاف الوضع الراهن للسياحة البيئية فى محميات الفيوم، ومنها تحديد الاحتياجات التدريبية، ما يساهم فى رفع وبناء القدرات للمجتمع المحلى وأصحاب المصلحة للسياحة البيئية بالمحافظة.