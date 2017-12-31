ورشة عمل حول رصد أهداف التنمية المستدامة 2030

المال - خاصعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ورشة عمل حول تفعيل دور المحليات والمحافظات لتوفير استدامة إنتاج البيانات والمؤشرات اللازمة لمتابعة أهداف التنمية المستدامة.يأتي ذلك - وفق بيان اليوم الأحد - في إطار أهمية استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 لتحسين جودة الحياة لأفراد المجتم

المال – خاص

عقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ورشة عمل حول تفعيل دور المحليات والمحافظات لتوفير استدامة إنتاج البيانات والمؤشرات اللازمة لمتابعة أهداف التنمية المستدامة.

يأتي ذلك – وفق بيان اليوم الأحد – في إطار أهمية استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 لتحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع المصري، والتي تتركز على ثلاثة أبعاد رئيسية، تشمل البعد الاقتصادى، الاجتماعي، والبيئي.

وناقشت الورشة أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى دور الجهاز في دعم البيانات الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية، وعرض التحديات التي تواجه رصد وقياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية.

وشددت على تحفيز المحليات للاستمرار في جهودها لرصد وقياس التقدم الوطنى في أهداف التنمية المستدامة، والتعرف على تحديات بيئة العمل ونواحى التطوير مع تبادل الدروس المستفادة على المستوى الوطنى.