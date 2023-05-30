ورشة عمل حول تعزيز القدرات المؤسسية للعاملين بجهاز تنظيم المياه

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في فعاليات ورشة العمل الختامية لتعزيز القدرات المؤسسية والفنية للعاملين بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وترأس اجتماعاً بخصوص الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، في إطار برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، الممول من البنكين الدولي والآسيوي بمرحلتيه الأولى والثانية.

وقدم الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، عرضاً حول تطوير الخطة الاستراتيجية لعمل الجهاز، وتطوير إجراءات التشغيل القياسية، وتطوير نموذج التعريفة، موضحاً أنه تم تدريب فريق العمل بالجهاز ليكون قادراً على تعديل وتطوير النموذج مستقبلاً وفقاً لاستراتيجية القطاع والسياسات الخاصة بالتعريفة.

وأكد أنه تم الارتقاء بالبناء المؤسسي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورفع كفاءة العاملين به، والاستدامة المالية وتطوير البنية التحتية لنظم المعلومات، وتقديم الحلول التقنية، للإسراع في نقل وتطوير البيانات ورقمنة العمليات، وتنفيذ برنامج تقييم الأداء الموحد على مستوى القطاع.

وأشاد بجهود منظومة العمل التي يقوم بها الجهاز التنظيمي خلال الفترة الماضية، والمتمثلة في زياراته الميدانية للشركات بالمحافظات المختلفة، ودوره في إرساء دعائم ملف التوعية المائية للمواطنين، وسرعة تعاملهم واستجابتهم للشكاوى المُقدمة له، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة، مؤكدًا الاستمرارية في استكمال بقية الأنشطة والمهام حتى ينعكس هذا المردود على الدولة والمواطنين.

وأشاد ممثلو بعثة البنكين الدولي والآسيوي بما تم إنجازه فى مجال تعزيز قدرات العاملين بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ودعم مهارات الكوادر المتخصصة، وهو الأمر الذى سيساعد فى استدامة تقديم الخدمات والحفاظ على جودة النتائج.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، مجهودات وزارة الإسكان في إعداد مسودة للاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي حتى عام 2050، والتى تهدف إلى تطوير وتحديث وتحسين قطاع مرافق المياه والصرف، توافقا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مؤكداً أن الاستراتيجية تضمنت جميع القضايا الرئيسية، التي تساعد الحكومة المصرية في رسم مسار لتطوير وتحديث وإصلاح نظام المياه والصرف الصحي، وتعظيم استدامة موارد المياه، من خلال تحديث نظم الإدارة، وتنمية الموارد البديلة، بما في ذلك تحلية المياه، وإعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المُعالجة، والإدارة المُثلى للحمأة، وإعادة الاستخدام، وتحقيق التكامل بين جميع البرامج والمشروعات المنفذة بالقطاع.