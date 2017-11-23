ورشة عمل بين مصر للطيران وآياتا فى مجال السلامة الجوية

المال – خاص نظمت شركة مصر للطيران، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للنقل الجوى الـ(آياتا)، ورشة عمل حول «السلامة والعمليات الجوية»، وذلك على مدار يومى 21 و22 نوفمبر الجارى، بمقر الشركة بالقاهرة. قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الحدث يأتى تأكيدا على دور الشركة الريا

المال – خاص

نظمت شركة مصر للطيران، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للنقل الجوى الـ(آياتا)، ورشة عمل حول «السلامة والعمليات الجوية»، وذلك على مدار يومى 21 و22 نوفمبر الجارى، بمقر الشركة بالقاهرة.

قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الحدث يأتى تأكيدا على دور الشركة الريادى فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فى مجال صناعة النقل الجوى، خاصة فيما يخص السلامة الجوية.

واستضاف قطاع السلامة والجودة برئاسة الطيار جاسر حسين، بالتعاون والتنسيق مع فريق عمل من الآياتا برئاسة جهاد فقير، نائب المدير الإقليمى للآياتا فى مجال السلامة والعمليات الجوية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الحدث، وقدم «Frederic Martini»، وهو مدرب معتمد من قبل الآياتا، محاضرة خلال ورشة العمل الأولى التى شارك فيها ممثلون عن 14 شركة طيران عاملة فى المنطقة.

وأوضح حسين أن استضافة هذه الورشة يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية لـ«آياتا» ومنظمة الإيكاو، والتى تهدف إلى تحسين أداء العاملين فى مجال النقل الجوى، وكذا توفير إطار عمل يجمع سلطات الطيران المدنى وشركات الطيران لمعرفة الأسس الخاصة بمجال الـFRMS والتى سيتم فرضها من قبل سلطات الطيران المدنى تباعًا لتقوم شركات الطيران بالالتزام بها وتفعيلها طبقاً للمعايير الدولية المعمول بها فى هذا المجال.

وتدور الورشة الثانية حول المتطلبات الخاصة باعتماد شهادة الأيوزا «IATA Operational Safety Audit) »IOSA)، والذى يأتى تزامنًا مع استعدادات مصر للطيران لتجديد هذا الاعتماد بحلول عام 2018.