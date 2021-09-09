اقتصاد وأسواق

ورشة عمل بين «الزراعة» و«التصديري للصناعات الغذائية» و60 شركة مبيدات

ورشة العمل اشتملت على العديد من الموضوعات الهامة
الصاوي أحمد 11:44 م, الخميس, 9 سبتمبر 21 11:44 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

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نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بوزارة الزراعة ، ورشة عمل بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية للعاملين في قطاع الصناعات الغذائية من المجلس تحت عنوان: دور المعمل في جودة وسلامة قطاع الصناعات الغذائية في مصر، بمشاركة أكثر من 60 شركة عاملة في هذا المجال.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إن ورشة العمل هي أولى فعاليات البروتوكول الموقع بين المعمل والمجلس لخدمة العاملين في هذا القطاع، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق وتفعيل بنود بروتوكول التعاون خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال البدء في بعض الدورات التدريبية لصالح الأعضاء.

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وأعلنت عبداللاه، أن ورشة العمل اشتملت على العديد من الموضوعات الهامة والتي يشرف المعمل بتقديمها للعاملين في قطاع الصناعات الغذائية من خدمات تحليلية واستشارات فنية وتدريب وغير ذلك من الخدمات الأخرى، كما اشتملت المحاضرات التي ألقيت بورشة العمل على أهم مصادر التلوث وكيفية الوقاية منها ودور المعمل في تطبيق المواصفات الدولية والمحلية ومتطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر.

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وشارك من المعمل في إلقاء المحاضرات بورشة المعمل أ.د. هند عبداللاه- مدير المعمل، أ.د. عماد رمضان- مدير الجودة، أ.د. منى خورشيد- المدير الفني ورئيس قسم العناصر الثقيلة، أ.د. ياسر نبيل- رئيس قسم الملوثات العضوية الثابتة، أ.د. ثناء الصاوي- رئيس قسم متبقيات المبيدات، أ.د. أحمد ممدوح- رئيس قسم السموم الفطرية ومضافات الأغذية، ، د. طاهر قدح- رئيس قسم التسويق، د. نيرمين جاد- نائب رئيس قسم العقاقير البيطرية، د. محمد عبد الحكيم- نائب رئيس قسم الميكروبيولوجي، د. علاء الدين فتحي- نائب رئيس قسم السموم الفطرية ومضافات الأغذية، د. محمود السيسي- مدير التدريب، وقام بإدارة الجلسات ورشة العمل د. طاهر قدح- مدير التسويق بالمعمل.

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بقلم الصاوي أحمد

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