ورشة عمل بالجيزة لتنفيذ مشروع أنا اخترت الأمل

المال -خاص أقيمت ورشة عمل " وضع الخطة الإستراتيجية لتنظيم العمل داخل مؤسسه دور التربية بالجيزة " وذلك بمقر المجلس كمساهمة منه في رفع كفاءة العمل بالمؤسسة بشكل ممنهج وعلمي وتشكيل آلية عمل داخل المؤسسة على مدار الخمس سنوات القادمة والخروج بالخطة التنفيذية للعام الأول لإعتمادها والشروع فى تنفيذه

المال -خاص

أقيمت ورشة عمل ” وضع الخطة الإستراتيجية لتنظيم العمل داخل مؤسسه دور التربية بالجيزة ” وذلك بمقر المجلس كمساهمة منه في رفع كفاءة العمل بالمؤسسة بشكل ممنهج وعلمي وتشكيل آلية عمل داخل المؤسسة على مدار الخمس سنوات القادمة والخروج بالخطة التنفيذية للعام الأول لإعتمادها والشروع فى تنفيذها.

وجاء ذلك في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي و المجلس العربى للتنمية والطفولة والإسهامات المحققة من خلال تنفيذ مشروع ” انا اخترت الأمل” الصادر عن المجلس العربى والمنفذ بمؤسسة دور التربية بالجيزة ،

وشهد اليوم حضور قيادات الإدارة العامة للدفاع الإجتماعى، وعدد من الأخصائيين العاملين بمؤسسة دور التربية بالجيزة، وبعض الجهات المتخصصة المعنية بالعمل مع الأطفال، ولأول مرة مشاركة الأبناء أنفسهم فى وضع الاستراتيجية.