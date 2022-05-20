ورشة حول دور الجهاز الحكومي لمواجهة مخططات إسقاط الدولة بأكاديمية الشرطة (صور)

نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، ورشة عمل تدريبية موجهة لكوادر المجلس القومي للمرأة، تحت عنوان: “دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة”، خلال الفترة من 15-18/5/2022، بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

واختصت الدورة الثامنة عشر لكوادر المجلس القومي للمرأة إدراكاً من وزارة الداخلية ، بأهمية المشاركة في تنمية الوعي المجتمعى للمواطنين بالتحديات التى يواجهها الأمن القومي.

وخلال الورشة التدريبية مناقشة عددًا من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومي.

وأسفرت المناقشات عن الخروج بعدد من النتائج، ومن أبرزها: نجاح جهود الدولة المصرية فى مواجهة مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل، والسعي نحو أهمية التوعية الفكرية للشباب ضد الأفكار المغلوطة وإعلامهم بالجهود غير المسبوقة والإنجازات والمشاريع القومية التي تحققت فى الآونة الأخيرة لتخفيف المعاناة على كاهل المواطنين.

وفي ختام الفعاليات شارك بجولة تفقدية داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أهم المنشآت التدريبية والتعليمية والأنشطة المختلفة، وكان لتلك الفعاليات أصداء إيجابية في نفوس المشاركين.