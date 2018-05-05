ورد مسموم يحوز جائزة أفضل فيلم من مهرجان السينما الإفريقية بإسبانيا

أحمد حمديحاز فيلم ورد مسموم على جائزة أفضل فيلم في مهرجان السينما الأفريقية بأسبانيا Festival de Cine Africano-FCAT. وأعلن المهرجان في ليلة ختامه أمس في دورته الـ15 والتي بدأت الجمعة 27 أبريل أن فيلم "ورد مسموم" لديه نظرة تسجيلية تقترب من الواقع، ويظهر القوة التي تبذلها امرأة مقهورة.

أحمد حمدي

حاز فيلم ورد مسموم على جائزة أفضل فيلم في مهرجان السينما الأفريقية بأسبانيا Festival de Cine Africano-FCAT.

وأعلن المهرجان في ليلة ختامه أمس في دورته الـ15 والتي بدأت الجمعة 27 أبريل أن فيلم “ورد مسموم” لديه نظرة تسجيلية تقترب من الواقع، ويظهر القوة التي تبذلها امرأة مقهورة.

الفيلم مأخوذ من رواية للكاتب “أحمد زغلول الشيطي” ومن بطولة الوجوه الجديدة كوكي وإبراهيم النجاري، والفنانة صفاء الطوخي، ومحمود حميدة الذي يشارك في إنتاج الفيلم أيضا، ومن إخراج أحمد فوزي صالح.

وتعتبر تلك هي الجائزة الأولى للفيلم بعد 5 مشاركات بمهرجانات دولية أبرزهم كان مهرجان روتردام السينمائي الدولي، يذكر أن الفيلم نافس عدد من الأفلام الهامة والمشاركة في مهرجانات “كان” و”برلين” أبرزهم الفيلم التونسي “على كف عفريت” و” I am not a witch” .

وشكر المخرج أحمد فوزي صالح، كامل فريق العمل وقال ” لولاكم ما ظهر الفيلم كما تمنيت ودون تنازلات، وكل الشكر لأهالي المدابغ فبدون محبتهم ودعمهم ما صنعنا الفيلم من الأساس، وأتمنى أن نكون عند حسن ظنهم وأن يكون الفيلم قد عبر عن حياتهم الحقيقية والتي تستند على العمل كقيمة انسانية كبرى”، وأهدى صالح الجائزة للمنتجة إيمان محمود حميدة والمصور ماجد نادر ومهندس الصوت بسام فرحات معبرا عن امتنانه لجهدهم وما بذلوه وتحملوه.

وتدور قصة “ورد مسموم” حول صقر (إبراهيم النجاري) الذي يريد الفرار من حي المدابغ الذي يعيش ويعمل فيه بمصر، إلا أن شقيقته تحية (كوكي) تريد منعه من السفر بأي ثمن، لتفسد العلاقة الرومانسية بين شقيقها وطالبة في كلية الطب، كما تحاول إحباط خطط “صقر” المستقبلية للسفر إلى إيطاليا.