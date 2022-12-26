المجازر تورد 500 طن دواجن لـ «القابضة الغذائية» بقيمة 31 مليون جنيه

وردت شركات المجازر التابعة لاتحاد منتجى الدواجن 500 طن للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.

كشف ثروت الزينى، نائب رئيس الاتحاد، أن قيمة توريدات المجازر تصل إلى 31 مليون جنيه، فى الفترة من منتصف نوفمبر الماضى حتى الآن.

ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن

يذكر أن اتحاد منتجى الدواجن تعاقد على توريد 700 طن للقابضة، بسعر 62 جنيهًا للكيلو مطلع الشهر الماضى.

وأضاف «الزينى» أن الكميات الموردة تمثل نحو ثلثى المتعاقد عليها، لافتًا إلى أن تسليمات المجازر تتراوح من 50 إلى 100 طن أسبوعيًا، طبقًا لاحتياجات الشركة القابضة لطرحها فى فروعها .

وتضم أبرز المجازر المتعاقدة مع القابضة كلًا من الرواد، والوطنية، والخواص، ونسك، والأهرام، والدقهلية، والشناوى، وروستى.

وأوضح «الزينى» وجود شركات أخرى تعتزم التوريد للشركة القابضة خلال الفترة المقبلة.

وقال «الزينى» إن معدلات الإفراج الجمركى عن خامات الأعلاف غير كافية لتلبية احتياجات المصانع والمزارع.

يشار إلى أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يصل لنحو 4 ملايين دجاجة يوميًا.