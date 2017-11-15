ورثة الشعراوي يطالبون بالتحقيق مع فريدة الشوباشي

نجوى عبد العزيز: تلقى مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق بلاغا من ورثة فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي ضد فريدة الشوباشي، كاتبة صحفية وإعلامية مصرية ورئيسة جمعية حقوق المواطن في مصر، بالتحقيق معها، مؤكدين فى بلاغهم أن الشوباشي فاجأت…

نجوى عبد العزيز:

تلقى مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق بلاغا من ورثة فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي ضد فريدة الشوباشي، كاتبة صحفية وإعلامية مصرية ورئيسة جمعية حقوق المواطن في مصر، بالتحقيق معها، مؤكدين فى بلاغهم أن الشوباشي فاجأت الجميع بتصريحات صادرة منها سواء لبعض الصحف المقروءة أو بعض الفضائيات والتي تحاول النيل من إمام الدعاة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي الذي ترك للمكتبة العربية والإسلامية ما نباهي به الدنيا كلها.

وأضافوا أن الشوباشي قالت: إن الشيخ الراحل كان أداة لتفتيت الوطن وإثارة الفتنة وتخطت هذه السيدة مهاجمة ياسر البرهامي لتهاجم الشيخ الراحل حيث قالت: الله لا يسامح السادات الذي أتى لنا بمحمد متولي الشعراوي والذي سجد شكرا لله بعد هزيمة مصر في حرب 1967، كما اتهمته بأنه تسبب في كثير من الفتنة في المجتمع المصري على حد زعمها، وأن فضيلة الإمام عندما سجد فهو بالضرورة سجد على نصر إسرائيل.

وأن ما رددته الشوباشي يشكل اتهام خطير وصريح لفضيلة الإمام بعدم الولاء ولخيانة الوطن وأنه يقف ويسجد لنصرة العدو على القوات المسلحة المصرية وهي اتهامات تلحق باسم مورث المبلغين وبهم أضرار جسيمة يتعذر بل يستحيل تداركها، والثابت أن من تطاولت عليه يشكل طعنا في الرموز الإسلامية التي أضاءت العالم بنور فكرها وكان سفيرا للوطن في كل ربوع الدنيا ومهما حاول البعض ومن بينهم فريدة الشوباشي النيل من قيمنا وتاريخنا ورموزنا فإنهم يظلون كالسائرين في الظلام فإذا جاء عليهم ضوء النهار تواروا في السراديب وسيبقى إمام الدعاة رمزا دينيا ووطنيا.