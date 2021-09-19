«ورا كل باب وإلا أنا» تعيد وجوها للشاشة بعد غياب.. أبرزهم عماد رشاد

أعادت المسلسلات الجديدة التي تعرض حاليا على الشاشات مثل إلا أنا وورا كل باب وجوها غابت عن الشاشة لفترة طويلة واشتاق لها الجمهور المصري لتميز أعمالهم الفنية التي قدموها في مشوارهم منهم الفنان كمال أبو رية ، الذي اشتهر بأدوار…

أعادت المسلسلات الجديدة التي تعرض حاليا على الشاشات مثل إلا أنا وورا كل باب وجوها غابت عن الشاشة لفترة طويلة واشتاق لها الجمهور المصري لتميز أعمالهم الفنية التي قدموها في مشوارهم منهم الفنان كمال أبو رية ، الذي اشتهر بأدوار مميزة كثيرة قدمها في الدراما التليفزيونية في مسلسلات عديدة منها قاسم امين وأم كلثوم والعندليب حكاية شعب وغيرها.

حيث يقدم أبو رية في مسلسل ورا كل باب حكاية بعنوان قلب مفتوح ، وتلقى مشاهدة جيدة حاليا.

أيضا يعود الفنان جمال عبد الناصر الفترة المقبلة في مسلسل جديد بعد غياب طويل ، وتحقيقه نجاحا كبيرا في فترة التسعينيات بالعديد من الأدوار ، وكذلك الفنان عماد رشاد يعود بعد غياب بمسلسل إلا أنا أيضا في حكاية بعنوان بيت عز بطولة سهر الصايغ.

مجدي نور : أبو رية لا يقبل الأدوار المعروضة عليه بسهولة وغيابه لفترة طويلة خسارة

ويرى المنتج الفني مجدي نور، أن كمال أبو رية فنان ثقيل الموهبة وله جمهور وحضور على الشاشة وغيابه لفترة طويلة خسارة حقيقية.

وكشف نور أن الحقيقة أن غيابه لفترة طويلة يرجع لأسباب معينة منها ، عدم قبوله الأدوار التي تعرض عليه بسهولة لأسباب مختلفة ، منها أن الدور لا يكون مناسبا له بدرجة كبيرة و حجم الشخصية لا يكون مرضيا له من حيث عدد مشاهدها .

وأكد أنه عرضت عليه المشاركة منذ سنوات فى أحد الأدوار بمسلسل مع سبق الإصرار مع الفنانة غادة عبد الرازق ، وكان سيقدم فيه 7 حلقات فقط ثم سيموت ويكون لذلك تقدير معين ولم يحدث اتفاق وقتها ولم يقدم هذا الدور برغم أننا كنا نريد كجهة إنتاج أن يتعاون معنا .

ونوه أيضا بأن هناك فنانين لو غابوا عن الشاشة فتفقد الدراما طعما حقيقيا لغيابهم ، منهم كمال أبو رية فهذا الجيل موهوب سواء أبو رية أو هشام سليم أو أحمد عبد العزيز وغيرهم .

محمود قاسم : عمرهم أثر عليهم فنيا فقد فقدوا حيويتهم

وعلق الناقد الفني محمود قاسم أن : كمال أبو رية وجمال عبد الناصر تحديدا كبروا سنا لذلك ابتعدوا لفترة عن الشاشة والجمهور بسبب تغير شكلهم .

وأضاف أنهم يدركون أنهم فقدوا حيويتهم السابقة التي كانوا عليها فنيا ، ولم يستطع أحد منهم تطوير أدواته الفنية أو تقديم أدوار مختلفة ومتنوعة مثل الراحل حسن حسني كان متلونا في أعمال فنية كثيرة .

ولفت إلى أن أبو رية وغيره سيعود لتقديم مسلسل أو اثنين ، ثم يرجع لعزلته مرة أخرى والاختفاء عن الشاشة ، لأنهم لايملكون موهبة مثل أحمد زكي فهم فنانون جيدون لكن عمرهم أثر على تواجدهم على الشاشة في غالبية الأعمال الدرامية منذ سنوات.