وديا.. الأهلي يمطر شباك أف سي مصر بثمانية أهداف

والزمالك يفوز على حطين بثلاثية علي المصري أمطر النادي الأهلي، شباك ضيفه أف سي مصر. بثمانية أهداف نظيفة، في اللقاء الودي الذي أقيم اليوم السبت، بين الفريقين علي ستاد مختار التتش بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.وأحرز عماد متعب الهدفين الأول الثاني، وأحمد حمودي الهدفين الرابع والثامن،

والزمالك يفوز على حطين بثلاثية



علي المصري

أمطر النادي الأهلي، شباك ضيفه أف سي مصر. بثمانية أهداف نظيفة، في اللقاء الودي الذي أقيم اليوم السبت، بين الفريقين علي ستاد مختار التتش بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وأحرز عماد متعب الهدفين الأول الثاني، وأحمد حمودي الهدفين الرابع والثامن، وسجل عمرو بركات الهدف الثالث، والمغربي وليد أزارو الهدف الخامس، وأحمد ياسر ريان الهدف السادس، وحسين السيد الهدف السابع.

في سياق مختلف، فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فريق حطين السعودي، بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم السبت.

سجل أهداف الفريق، خالد قمر وصلاح عاشور هدفين، وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني للمباراة، بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

