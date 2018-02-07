وديان تفاوض بنك مصر.. وجلوبال إنفست تفضل كريدى أجريكول

جهاد سالم ـ شريف عمربدأت شركات السمسرة التحرك الفعلى للاستفادة من جهود إدارة البورصة بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، فى تفعيل دور البنوك لتمويل عمليات الشراء الهامشى، فبدأت شركة وديان للسمسرة فى الأوراق المالية التفاوض مع بنك مصر؛ للحصول على تمويلات، فيما ألمحت شركة جلوبال إنفيست لتداول الأوراق المالي

جهاد سالم ـ شريف عمر

بدأت شركات السمسرة التحرك الفعلى للاستفادة من جهود إدارة البورصة بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، فى تفعيل دور البنوك لتمويل عمليات الشراء الهامشى، فبدأت شركة وديان للسمسرة فى الأوراق المالية التفاوض مع بنك مصر؛ للحصول على تمويلات، فيما ألمحت شركة جلوبال إنفيست لتداول الأوراق المالية، لتفضيل التعاون مع بنك كريدى أجريكول.

قال عونى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للأوراق المالية، ورئيس شركة وديان للسمسرة فى الأوراق المالية، إن الشركة تتفاوض مع بنك مصر لتدبير تمويلات لتغطية احتياجاتها من عمليات الشراء بالهامش، وذلك تزامنًا مع مباحثات إدارة البورصة مع اتحاد بنوك مصر لتفعيل دور البنوك فى شراء الأوراق المالية، بآلية الشراء بالهامش.

وأكد عونى اهتمام البنوك بتمويل عمليات الشراء بالهامش، وذلك بعد عزوف دام لعدة سنوات على خلفية تذبذبات سوق المال عقب ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن ذلك ينعكس إيجابًا من خلال فتح مزيد من الحسابات الجارية للعملاء بالجهاز المصرفى، ما يسهل عملية استقطابهم فى أوعية ادخارية مختلفة.

يُذكر أن شركة وديان للسمسرة فى الأوراق المالية احتلت المركز 69 بين شركات السمسرة خلال عام 2017 المنقضى، بإجمالى تعاملات 1.126 مليار جنيه، وبحصة سوقية %0.2 من تعاملات السوق.

وقال محمد فاروق، العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية، إن الشركة قد تتوجه للتفاوض مع بنك كريدى أجريكول للحصول على تمويلات للشراء الهامشى، فى حال مشاركة البنك فى المبادرة.

وأضاف فاروق أن التحدى الأبرز لدى شركات السمسرة يكمن فى الحصول على قروض بفائدة منخفضة، بجانب إبداء مرونة تامة فى فك أى حظر على تداولات العملاء الحاصلين على القروض.

واحتلت «جلوبال» المرتبة 56 بين شركات السمسرة خلال العام الماضى، بعد أن حققت قيم تداولات وصلت إلى 2.052 مليار جنيه، ضمنت لها حصة سوقية بقيمة %0.3، وتملك جلوبال جميع رخص التداول المعمول بها فى السوق، كما تهتم بتعاملات المستثمرين الأفراد، والمؤسسات، وكانت تخطط لإضافة فروع جديدة بمناطق أسيوط ودمياط.

ورحب راضى حنفى، نائب رئيس مجلس إدارة سيتى تريد لتداول الأوراق المالية، بتوجه البنوك، مؤكدًا أن الشركة ستسعى فى الفترة المقبلة للتعرف على البنوك المشاركة فى المبادرة؛ بهدف التفاوض مع أحدها للحصول على قروض لتمويل عمليات الشراء الهامشى لعملاء الشركة، بجانب التمويلات الذاتية المستخدمة حاليًّا.

وقال أحمد سمير، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مينا لتداول الأوراق المالية، إن الشركة تسعى بقوة لإضافة الشراء الهامشى خلال العام الحالى، لاستغلال اهتمام البنوك بتمويل تلك الآلية، بما سيؤدى فى النهاية لزيادة إيرادات الشركة.

وأضاف سمير أن الشركة ترحب بالتعامل مع كل البنوك المحلية، ولكنه ربط الاتفاق مع بنك معين، بالحصول على تمويلات بفائدة أقل من المطبقة فى السوق.

ويشير الموقع الإلكترونى لشركة مينا إلى تعاملها مع عدة بنوك، منها: مصر، والعربى الأفريقى، والعربى، وقطر الوطنى الأهلى، ومصر إيران، والأهلى المتحد.

وقالت البورصة فى بيان صحفى نهاية يناير الماضى، أنها اجتمعت بأعضاء اتحاد بنوك مصر، لبحث آليات تفعيل دور البنوك فى شراء الأوراق المالية عبر آلية الشراء بالهامش، ما يدعم رفع أحجام التداول، وزيادة معدلات السيولة، وتنشيط كل الآليات والأدوات المالية المتاحة.