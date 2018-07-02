وداى كوم امبو تفوز بأعمال جديدة بقيمة 29 مليون جنيه

رجب عزالدين:أعلنت شركة وداى كوم امبو لاستصلاح الأراضى عن إضافة أعمال جديدة بقيمة 29 مليون جنيه تقريبا إلى مشروعات قائمة للشركة بمحافظتى كفر الشيخ والدقلهية.وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن تلك الأعمال الجديدة المضافة تشمل أعمال بمحافظة كفر الشيخ حيث تم إضافة أعمال بقيمة 11.8 مليون جنيه إل

رجب عزالدين:

أعلنت شركة وداى كوم امبو لاستصلاح الأراضى عن إضافة أعمال جديدة بقيمة 29 مليون جنيه تقريبا إلى مشروعات قائمة للشركة بمحافظتى كفر الشيخ والدقلهية.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن تلك الأعمال الجديدة المضافة تشمل أعمال بمحافظة كفر الشيخ حيث تم إضافة أعمال بقيمة 11.8 مليون جنيه إلى مشروع تطوير المراوى المرفوعة لمساحة 599 فدان لعدد 66 مروى على ترعة بحر النور بمركز البيلا ليصبح إجمالى قيمة المشروع 22.7 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة أعمال جديدة بقيمة 17.8 مليون جنيه إلى مشروع تطوير المراوى المرفوعة لمساحة 800 فدان بناحية الستامونى والغيط الكبير بمركز فاس بمحافظة الدقهلية ليصبح اجمالى قيمة المشروع 35.6 مليون جنيه تقريبا وفقا للبيان.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 5.17 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.66 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.