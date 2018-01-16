وداع مؤثر لعبد الشافي في أهلي جدة

علي المصريأقام رئيس ولاعبو النادي الأهلي السعودي حفل وداع لزميلهم الدولي المصري محمد عبد الشافي، المنتقل إلى الفتح، مُعارًا حتى نهاية عقده، في الصيف المقبل.وارتدى جميع لاعبي الأهلي قميصًا يحمل الرقم 13، الذي ارتداه عبد الشافي مع الفريق، طيلة "3 مواسم ونصف"، فيما وقع الأمير تركي بن محمد ال

علي المصري





أقام رئيس ولاعبو النادي الأهلي السعودي حفل وداع لزميلهم الدولي المصري محمد عبد الشافي، المنتقل إلى الفتح، مُعارًا حتى نهاية عقده، في الصيف المقبل.

وارتدى جميع لاعبي الأهلي قميصًا يحمل الرقم 13، الذي ارتداه عبد الشافي مع الفريق، طيلة “3 مواسم ونصف”، فيما وقع الأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل، رئيس النادي، على القميص الخاص باللاعب مع جميع اللاعبين والطاقم الفني والإداري، كتذكار له.

كان الأهلي قد أعلن، في وقت سابق من الشهر الحالي، عن اتفاقه مع نادي الفتح، على إعارة ظهيره الأيسر إلى صفوفه، في صفقة تكفَّل بها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الذي حسم في المقابل انتقال مؤمن زكريا، لاعب الأهلي المصري لـ”قلعة الكئوس”.

وانضم عبد الشافي “32 عامًا” إلى الأهلي في صيف 2014، قادمًا مع الزمالك، ولعب للفريق 52 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين.

ويملك شيفو رقمًا مميزًا مع الأهلي، إذ خسر الفريق بوجوده في الملعب مرتين فقط خلال 52 مباراة بالدوري، مقابل 36 فوزًا، و14 تعادلًا.

وفقد عبد الشافي مركزه في الفريق هذا الموسم لصالح زميله منصور الحربي، الذي يفضله المدرب سيرجي ريبروف على الظهير المصري.