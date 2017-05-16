وداعا آيباد ميني.. أبل قررت وقفه نهائيا

وكالات:مع ضعف مبيعات الحواسب اللوحية وتراجعها، وتنوع قياسات الأجهزة الذكية، لم تعد هناك حاجة حقيقية وفعلية لحاسب أيباد ميني كما هو الحال سابقاً.عندما أطلقت أبل نسخة مصغرة من آيباد قبل خمسة أعوام كان الآيفون محافظاً على القياس الصغير والآيباد على قياسه الكبير، فجاء آيباد ميني كحل وسط يقدم جهاز

وكالات:

مع ضعف مبيعات الحواسب اللوحية وتراجعها، وتنوع قياسات الأجهزة الذكية، لم تعد هناك حاجة حقيقية وفعلية لحاسب أيباد ميني كما هو الحال سابقاً.





عندما أطلقت أبل نسخة مصغرة من آيباد قبل خمسة أعوام كان الآيفون محافظاً على القياس الصغير والآيباد على قياسه الكبير، فجاء آيباد ميني كحل وسط يقدم جهاز بشاشة مناسبة ووزن معقول لإجراء أكثر من مجرد المكالمات الصوتية مثل تصفح الإنترنت وقراءة الكتب الإلكترونية.

لكن اليوم مع توفر آيفون بقياسات 5.5 بوصة وزيادة قياسات شاشات الهواتف الذكية بنظام أندرويد إلى فوق 6 بوصة، لم تعد شاشات 7.9 بوصة مقنعة كفاية للحصول على جهاز جديد، بحسب موقع “عالم التقنية”.

مصادر مقربة من أبل تفيد بأن الشركة قررت إيقاف إنتاج حاسب أيباد ميني، لكن ماتزال الآلية غير معروفة إن كانت ستواصل بيع المخزون الحالي لبضعة أشهر إضافية، أم ستتوقف مباشرة عن البيع وإنهاء تصنيف المنتج كلياً.