ودائع عملاء «QNB الأهلي» تسجل 498 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

سجلت ودائع العملاء لدى بنك QNB الأهلي نحو 498 مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر 2023، بزيادة قدرها 92 مليار جنيه مصري، ونسبة نمو 23% مقارنة بديسمبر 2022 مدفوعة بالنمو في كل مجالات الأنشطة.

بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.43% في نهاية سبتمبر 2023، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 114.1% وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 23.65% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.

توظيف القروض للودائع

ويتمتع البنك بمعدل توظيف عالي للودائع، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 51.8% في نهاية سبتمبر 2023 في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية، مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كل العملات.

تؤكد النتائج الايجابية للبنك، بحسب البيان، كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته، وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق،

والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 232 فرعًا تمثل تغطية جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات،

بالإضافة إلى توجيه وحثّ العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي أثبتت كفاءة عالية في تيسير دورة العمل.

الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية

ويسعى البنك لمواصلة الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية الإلكترونية؛ لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه المميزين.

ويواصل البنك دوره الريادي في دعم النمو الاقتصادي، من خلال برنامج متكامل لا يقتصر على تقديم خدماته المصرفية المميزة،

بل يمتد أيضًا إلى توفير حلول متكاملة من خلال الشركات التابعة كـlQNBgAA لتأمينات الحياة، وQNB AA للتأجير التمويلي، وQNB AA للتخصيم،

وذلك عن طريق شبكة فروع البنك والتي يتواجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة المهمة من العملاء.