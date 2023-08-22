ودائع عملاء البنك الأهلي تقفز إلى 3.4 تريليون جنيه بنهاية يونيو

وصل إجمالي ودائع العملاء لدى البنك الأهلي المصري نحو 3.4 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 3.2 تريليون جنيه في ديسمبر2022 بزيادة قدرها 836 مليار جنيه عن ديسمبر 2021، بحسب بيان صادر عن البنك.

وقال البنك إن عدد عملاء البنك تجاوز 19 مليون عميل في ديسمبر 2022 مقابل نحو 18 مليون عميل في ديسمبر 2021.



المركز المالي للبنك الأهلي

بلغ إجمالي المركز المالي للبنك الأهلي المصري نحو 4.9 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 4.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2022.

وارتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2022 بنحو 41 مليار جنيه عن ديسمبر 2021 لتسجل 223 مليار جنيه.

وحقق البنك صافي أرباح بعد الضرائب قدرها 35 مليار جنيه، حيث سدد البنك 36 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.