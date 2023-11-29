ودائع بنك أبوظبي الأول مصر تتجاوز 200 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

قفز إجمالي ودائع بنك أبوظبي الأول مصر بنهاية سبتمبر 2023 إلى 200.377 مليار جنيه لتسجل ارتفاعًا بنسبة 45% عن عام 2022.

ووصلت قيمة صافي محفظة القروض 82.935 مليار جنيه بارتفاع بلغت نسبته 70% مقارنة بنهاية عام 2022، في حين ارتفع إجمالي أصول البنك بنهاية بالربع الثالث من العام الحالي مسجلًا 303.119 مليار جنيه بزيادة بلغت 47% بنهاية عام 2022.

وتأتي نتائج بنك أبوظبي الأول مصر خلال التسعة أشهر من العام الحالي على خطى ما أعلنه البنك من نتائج في الربع الأول والنصف الأول من العام الحالي؛ محققًا نجاحات وأداء متصاعد؛ وذلك في ظل جهوده لتلبية احتياجات عملائه من مختلف الفئات وتوفير أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتكاملة والمخصصة لكل فئة على حدة، إلى جانب التوسع الجغرافي ليكون بمقربة من كل عملائه؛ والتي كان آخرها افتتاح فرع بنك أبوظبي الأول مصر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليعمل من قلب أبرز المراكز الاقتصادية والتجارية في مصر مجهزًا بأحدث الحلول التكنولوجية.

وحقق بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، صافي أرباح بلغ 8.2 مليار جنيه، وفقًا للقوائم المالية المتنهية في 30 سبتمبر 2023، بارتفاع بلغت نسبتة 206% عن الفترة ذاتها من العام السابق .