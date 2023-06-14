ودائع القطاع المصرفي تسجل 9.19 تيريليون جنيه بنهاية مارس 2023

سجلت إجمالي ودائع العملاء ب

– بخلاف البنك المركزي- 9.189 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023.

سجلت أصول القطاع المصرفي 12.970 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، فيما سجل رأس المال البنوك نحو 322.64 مليار جنيه.

وبلغت الاحتياطيات، بحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، نحو 488.708 مليار حنيه بنهاية مارس الماضي، بينما سجلت المخصصات نحو 295.444 مليار جنيه.

سجلت أصول أكبر 5 بنوك من القطاع المصرفي 9.098 تريليون جنيه، فيما بلغت الأرصدة لدى البنوك في مصر 1.231 تيريليون جنيه، وبلغت الأرصدة في الخارج 174.273 مليار جنيه.

وبلغ رأس مال أكبر خمسة بنوك 146.214 مليار جنيه، فيما بلغت الاحتياطيات 325.018 مليار جنيه، أما عن المخصصات فقد سجلت 190.592 مليار جنيه بنهاية مارس 2023.