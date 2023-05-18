ودائع القطاع المصرفي ترتفع إلى 9.021 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي

ارتفعت ودائع القطاع المصرفي إلى 9.021 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 8.580 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وسجلت الودائع الحكومية، بحسب النشرة الشهرية الصادرة اليوم عن البنك المركزي المصري، نحو 2.043 تريليون جنيه بنهاية يناير مقابل 1.95 تريليون جنيه.

الودائع بالعملة المحلية

ارتفعت ودائع القطاع المصرفي بالعملة المحلية، بخلاف الحكومة، لتسجل 5.61 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 5.54 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023.

وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بحسب بيانات «

الودائع بالعملة الأجنبية

»، نحو 985.375 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 882.775 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.

وشهدت الودائع بالعملة الأجنبية، حسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي ارتفاعًا طفيفًا، لتسجل نحو 1.49 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.46 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي.

وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية نحو 398.260 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 385.082 مليار جنيه بنهاية فبراير 2023.