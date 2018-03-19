ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية ترتفع 44 مليار جنيه في نوفمبر

أحمد الدسوقىارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بقيمة 44 مليار جنيه نهاية نوفمبر 2017 لتصل إلى 2.068 تريليون جنيه، مقابل 2.024 تريليون جنيه فى أكتوبر 2017 وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.فيما شهدت ودائع القطاع الخاص بالعملة الاجنبية زيادة قدرت بنحو 6 مليار جنيه نهاية نو

أحمد الدسوقى

ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بقيمة 44 مليار جنيه نهاية نوفمبر 2017 لتصل إلى 2.068 تريليون جنيه، مقابل 2.024 تريليون جنيه فى أكتوبر 2017 وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

فيما شهدت ودائع القطاع الخاص بالعملة الاجنبية زيادة قدرت بنحو 6 مليار جنيه نهاية نوفمبر الماضى لترتفع الى 679 مليار جنيه مقابل 672 مليار جنيه فى اكتوبر 2017.

وكان المركزى قال فى أحدث تقاريره إن الودائع غير الحكومية “القطاع الخاص” ارتفعت بقيمة 50 مليار جنيه نهاية نوفمبر الماضى ، لتصل إلى 2.747 تريليون جنيه – من إجمالى ودائع القطاع المصرفى البالغة 3.273 مليار جنيه- مقابل 2.697 تريليون جنيه نهاية اكتوبر الماضى .