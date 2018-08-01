ودائع العملة المحلية تعاود الارتفاع خلال يونيو

سيد بدر:حققت ودائع العملاء بالعملة المحلية ارتفاعًا خلال شهر يونيو الماضي بقيمة 50.2 مليار جنيه لتصل إلى 2.299 تريليون جنيه مقابل 2.249 تريليون بنهاية مايو السابق عليه، وذلك بعدما حققت تراجعًا خلال الفترة من أبريل إلى مايو للمرة الأولى منذ يناير 2012.وقاد القطاع العائلي الارتفاع حيث سجلت ودائعه

سيد بدر:

حققت ودائع العملاء بالعملة المحلية ارتفاعًا خلال شهر يونيو الماضي بقيمة 50.2 مليار جنيه لتصل إلى 2.299 تريليون جنيه مقابل 2.249 تريليون بنهاية مايو السابق عليه، وذلك بعدما حققت تراجعًا خلال الفترة من أبريل إلى مايو للمرة الأولى منذ يناير 2012.

وقاد القطاع العائلي الارتفاع حيث سجلت ودائعه الجارية وغير الجارية زيادة بنحو 35.9 مليار جنيه لتصل إلى 1.885 تريليون جنيه بنهاية يونيو مقابل 1.849 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق عليه.

كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لتسجل 357.31 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 341.11 مليار جنيه بنهاية مايو السابق عليه بزيادة 16.2 مليار جنيه.

بينما تراجعت ودائع القطاع العام لتسجل 56.76 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 58.95 مليار جنيه بنهاية مايو بانخفاض 2.2 مليار جنيه.

وكانت محفظة ودائع العملاء بالعملة المحلية حققت أول تراجع لها منذ يناير 2012 خلال مايو الماضي بالتزامن مع حلول أجل استحقاق شهادات الـ20% بالبنوك الحكومية الأهلي ومصر، التي تم طرحها نوفمبر 2016.