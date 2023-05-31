Loading...

ودائع العملاء ببنك ABC تسجل 59.8 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2023

Loading...

و917.3 مليون جنيه صافي إيرادات

ودائع العملاء ببنك ABC تسجل 59.8 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2023
إيمان أشرف

إيمان أشرف

4:06 م, الأربعاء, 31 مايو 23

شهدت نتائج أعمال بنك ABC-مصر نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2023، حيث حقق البنك إجمالي ودائع عملاء بلغ 59.8 مليار جنيه.

وبلغ

صافي ايرادات النشاط
917.3 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، ومن ناحيه أخرى جار اتخاد الإجراءات اللازمة لزيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ 1.3 مليار جنيه، ليصبح 5 مليارات جنيه بدلاً من 3.7 مليار جنيه.

جريدة المال

وصرح عمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC  – مصر قائلاً: “أظهرت نتائج أعمال البنك نمواً ملحوظاً في جميع مؤشرات الأداء، وانعكاساً حقيقياً لنجاح استراتيجية بنك ABC  مصر، والتي تتمحور حول ثلاثة أهداف، أولاً تحقيق  أداء مالي قوي من خلال العمل على تنوع محفظة البنك، وثانياً تعزيز جهوده في التوسع في السوق المصرية والذي يوفر بدوره  مجموعة متنوعة من الفرص الواعدة لتأسيس بنك حديث يتمتع بشبكة دولية قوية، بالإضافة إلى التركيز على  تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية التي تلائم الشرائح المختلفة من العملاء وتحقق رضاهم.”

وأضاف ثروت: “نحن نمضي بخطى ثابتة نحو تقديم تجربة مصرفية عالمية إلى السوق المصرية بخبرات مالية وكفاءات إدارية، تعمل وفقاً لأعلى معايير الجودة وذلك استناداً إلى الرؤية الطموحة لمجموعة بنك ABC  ثاني أكبر مجموعة مالية بالبحرين، وعلى صلابة أدائها المالي وتطورها في مجال التحول الرقمي وتواجدها الدولي في أكثر من سوق مصرفي حول العالم.”

إيمان أشرف

إيمان أشرف

4:06 م, الأربعاء, 31 مايو 23