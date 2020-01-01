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ودائع العملاء بالبنوك ترتفع بقيمة 11.33 مليار جنيه خلال أكتوبر 2019

سجلت 4.2 تريليون جنيه
سيد بدر 4:15 م, الأربعاء, 1 يناير 20 4:15 م, الأربعاء, 1 يناير 20

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ارتفعت ودائع العملاء بالبنوك بنحو 11.33 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي لتسجل 4.167 تريليون جنيه بنهاية الشهر مقابل 4.155 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه .

وقال البنك المركزي إن الودائع الحكومية سجلت زيادة بنحو 1.8 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي لتصل إلى 623.7 مليار جنيه مقابل 621.88 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه .

وأظهرت نشرة البنك المركزي لشهر أكتوبر 2019، أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية ارتفعت لنحو 545.9 مليار جنيه بنهاية الشهر مقابل 545.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه .

بينما سجلت الودائع الحكومية بالعملات الأجنبية نحو 77.818 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 76.31 مليار جنيه بنهاية سبتمبر .

وعلى مستوى الودائع غير الحكومية فقد ارتفعت بنحو 9.4 مليار جنيه خلال أكتوبر لتصل إلى 3.542 تريليون جنيه مقابل 3.533 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه .

وقد سجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 2.865 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 2.839 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه ، وبلغت بالعملات الأجنبية نحو 677.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 695 مليار جنيه بنهاية سبتمبر .

في سياق متصل، ارتفعت قروض البنوك للعملاء بنحو 6.3 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي لتسجل نجو 1.814 تريليون جنيه مقابل 1.807 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه .

وقال البنك المركزي إن إجمالي القروض الموجهة للحكومة سجلت نحو 484.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 484.05 مليار جنيه سبتمبر السابق عليه .

بينما سجلت القروض غير الحكومية نحو 1.329 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 1.323 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر .

وكان “المركزي” قد أطلق مبادرتين لقطاعي الصناعة والإسكان المتوسط بقيمة 100 مليار جنيه و50 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة لتنشيط القطاعين وزيادة التمويلات الموجهة للأنشطة الاقتصادية .

ويسعى خلال الفترة المقبلة لتنشيط تمويلات البنوك تزامنًا مع انخفاض الفائدة لأقل مستوى منذ تعويم العملة المحلية .

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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