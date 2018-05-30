ودائع الجهاز المصرفى ترتفع إلى 3.4 تريليون جنيه فى يناير

سهير محمدارتفع إجمالى الودائع فى الجهاز المصرفى إلى 3.39 تريليون جنيه بنهاية شهر يناير الماضى.وأعلن البنك المركزى أن الزيادة التى تحققت بلغت نحو 65 مليار جنيه مقارنة بـ 3.32 تريليون جينه فى شهر ديسمبر 2017 كما ارتفعت الودائع الحكومية خلال شهر يناير لتصل إلى 529 مليارا فى نهاية يناي

سهير محمد

ارتفع إجمالى الودائع فى الجهاز المصرفى إلى 3.39 تريليون جنيه بنهاية شهر يناير الماضى.

وأعلن البنك المركزى أن الزيادة التى تحققت بلغت نحو 65 مليار جنيه مقارنة بـ 3.32 تريليون جينه فى شهر ديسمبر 2017

كما ارتفعت الودائع الحكومية خلال شهر يناير لتصل إلى 529 مليارا فى نهاية يناير الماضى مقابل 516 مليار جنيه فى شهر ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 13 مليار جنيه

وسجات الودائع للقطاع الخاص ارتفاع بقيمة 5 مليارات جنيه خلال شهر يناير حيث سجلت 2.86 تريليون جينه مقابل 2.81 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى.

وسجلت ودائع البنوك زيادة غير مسبوقة خلال العام الماضى بقيمة 568.25 مليار بزيادة نسبتها 20.58% لتصل إلى 3.329 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017 مقابل 2.761 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016.