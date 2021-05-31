ودائع البنوك غير الحكومية تسجل 3.879 تريليون جنيه في أبريل

كشف البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي ودائع البنوك بالعملة المحلية بخلاف الحكومية بمقدار 19.250 مليار جنيه خلال أبريل الماضي، ليصل إلى مستوى 3.879 تريليون جنيه، مقابل 3.859 تريليون جنيه في نهاية مارس 2021.

وقال، في البيانات المنشورة عبر موقعه الإلكتروني، إن الودائع الجارية “تحت الطلب” تراجعت خلال أبريل الماضي، بمقدار 12.248 مليار جنيه، لتسجل 550.405 مليار جنيه، مقابل 562.653 مليار جنيه في مارس السابق عليه.

وبحسب البيانات، يأتي التراجع في الودائع تحت الطلب بفعل الانخفاض في ودائع قطاع الأعمال العام وودائع القطاع الخاص تحت الطلب، بمقدار 2.84 مليار جنيه و17.27 مليار على الترتيب، بينما ارتفعت ودائع القطاع العائلي بنحو 7.98 مليار جنيه في أبريل.

الودائع غير الجارية تصعد إلى 3.328 تريليون جنيه

وذكر البنك المركزي أن الودائع غير الجارية “ودائع لأجل وشهادات الادخار”، زادت بمقدار 31.498 مليار جنيه لتسجل 3.328 تريليون جنيه في أبريل 2021، مقابل 3.297 تريليون جنيه في مارس السابق عليه.

وطبقًا للبنك المركزي، انخفضت ودائع قطاع الأعمال العام الجارية وغير الجارية، بقيمة 4.015 مليار جنيه لتصل إلى مستوى 62.957 مليار جنيه في نهاية أبريل، مقابل 66.972 مليار جنيه في نهاية مارس 2021.

كما تراجعت ودائع القطاع الأعمال الخاص الجارية وغير الجارية، بمقدار 18.541 مليار جنيه في أبريل 2021، لتصل إلى 475.122 مليار جنيه مقابل 493.663 مليار جنيه في الشهر السابق عليه.

ودائع القطاع العائلي الجارية وغير الجارية ترتفع بمقدار 41.9 مليار جنيه

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية- الجارية وغير الجارية- بقيمة 41.921 مليار جنيه في شهر أبريل الماضي، لتعوِّض التراجع في ودائع قطاعي الأعمال العام والخاص.

ووصلت ودائع القطاع العائلي إلى مستوى 3.341 تريليون جنيه في نهاية أبريل 2021، مقابل 3.299 تريليون جنيه في نهاية مارس 2021.

وبحسب البنك المركزي، تمثل ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية 86.13% من إجمالي ودائع البنوك بالعملة المحلية بنهاية أبريل الماضي.

بينما تمثل ودائع قطاع الأعمال العام 1.62%، وودائع قطاع الأعمال الخاص 12.25%.