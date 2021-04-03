ودائع البنوك غير الحكومية ترتفع 69.7 مليار جنيه في فبراير الماضي

أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي، ارتفاع إجمالي ودائع البنوك بالعملة المحلية بخلاف الحكومية، بمقدار 69.73 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، لتسجل 3.761 تريليون جنيه مقابل 3.692 تريليون جنيه في يناير السابق عليه.

وقال البنك المركزي، إن الودائع الجارية “تحت الطلب”، تراجعت على أساس شهري بنحو 7.038 مليار جنيه، لتسجل 527.5 مليار جنيه في فبراير 2021، مقابل 534.55 مليار جنيه في يناير 2021.

وأفاد بأن الودائع غير الجارية “ودائع لأجل وشهادات الأدخار”، زادت بقيمة 76..76 مليار جنيه على أساس شهري لتسجل 3.234 تريليون جنيه في فبراير 2021، مقابل 3.157 تريليون جنيه في يناير السابق عليه.

وأظهرت البيانات، ارتفاع ودائع قطاع الأعمال العام الجارية وغير الجارية، بقيمة 3.719 مليار جنيه خلال فبراير 2021، لتصل إلى مستوى 62.958 مليار جنيه مقابل 59.239 مليار جنيه في يناير 2021.

وقال البنك المركزي إن ودائع القطاع الأعمال الخاص، تراجعت بقيمة 8.241 مليار جنيه في فبراير 2021، لتصل إلى 463.573 مليار جنيه مقابل 471.814 مليار جنيه في يناير السابق عليه.

ودائع القطاع العائلي ترتفع إلى 3.235 تريليون جنيه

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية -الجارية وغير الجارية- بقيمة 74.276 مليار جنيه في فبراير 2021، لتصل إلى 3.235 تريليون جنيه، مقابل 3.161 تريليون جنيه في نهاية يناير السابق عليه.

وطبقا للبيانات تمثل ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية نسبة 86% من إجمالي ودائع البنوك بالعملة المحلية بنهاية فبراير الماضي، في حين تمثل ودائع قطاع الأعمال العام نسبة 1.67%، وقطاع الأعمال الخاص نسبة 12.33%.