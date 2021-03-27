ودائع البنوك ترتفع بمقدار 960.9 مليار جنيه خلال العام الماضي

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي ودائع البنوك بما في الحكومية بمقدار 960.921 مليار جنيه وبمعدل 22.7% خلال العام الماضي.

وقال البنك المركزي في بيانات النشرة الشهرية، إن إجمالي الودائع سجل في نهاية ديسمبر 2020، نحو 5.196 تريليون جنيه، مقابل 4.235 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2019.

وبحسب البيانات، صعدت الودائع الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية، بمقدار 255.514 مليار جنيه خلال العام الماضي، لتصل إلى مستوى 868.55 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2020، مقابل 613.04 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2019.

وتمثل الودائع الحكومية نسبة 16.7% من إجمالي ودائع البنوك في نهاية العام المنقضي.

الودائع غير الحكومية ترتفع 705.4 مليار جنيه في 2020

وقفزت الودائع غير الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية خلال عام 2020، بمقدار 705.407 مليار جنيه، لتسجل في نهاية ديسمبر الماضي نحو 4.328 تريليون جنيه، مقابل 3.622 تريليون جنيه في ديسمبر السابق عليه.

وبالنسبة للودائع غير الحكومية بالعملة المحلية، شهدت خلال العام الماضي ارتفاعا بمقدار 712.217 مليار جنيه لدى البنوك لتصل إلى 3.672 تريليون جنيه، مقابل 2.960 تريليون جنيه في العام قبل الماضي.

بينما تراجعت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية، بما يوازي نحو 6.810 مليار جنيه، لتصل إلى 655.731 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2020، مقابل 662.541 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2019.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، تراجعت ودائع القطاع العام بالعملتين المحلية والأجنبية خلال العام الماضي، لتصل إلى 93.075 مليار جنيه، مقابل 101.949 مليار جنيه خلال العام السابق عليه، بانخفاض 8.874 مليار جنيه.

وصعدت ودائع قطاع الأعمال الخاص بالعملتين المحلية والأجنبية في عام 2020، بمقدار 75.490 مليار جنيه، لتسجل في نهاية ديسمبر الماضي 647.076 مليار جنيه، مقابل 571.586 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2019.

ودائع القطاع العائلي تمثل نسبة 68.7% من إجمالي ودائع البنوك

وقفزت ودائع القطاع العائلي بالعملتين المحلية والأجنبية بنسبة 22% أو بقيمة 639.316 مليار جنيه، لتصل إلى 3.569 تريليون جنيه في ديسمبر 2020، مقابل 2.930 تريليون جنيه في ديسمبر 2019.

وتمثل ودائع القطاع العائلي نسبة 68.68% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي ككل، ونسبة 82.5% من ودائع البنوك غير الحكومية.