ودائع البنوك ترتفع إلى 3.176 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر

هبة حامد:ارتفع ودائع القطاع المصرفي لتسجل 3.176 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 3.124 تريليون بنهاية أغسطس السابق عليه بزيادة 52 مليار جنيه.وأظهرت أحدث تقارير البنك المركزي تراجع الودائع الحكومية إلى 524.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 529.4 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق عليه، منها 415.97 مل

هبة حامد:

ارتفع ودائع القطاع المصرفي لتسجل 3.176 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 3.124 تريليون بنهاية أغسطس السابق عليه بزيادة 52 مليار جنيه.

وأظهرت أحدث تقارير البنك المركزي تراجع الودائع الحكومية إلى 524.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 529.4 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق عليه، منها 415.97 مليارًا بالعملة المحلية و108.85 مليارًا بالعملات الأجنبية .

هذا بينما ارتفعت الودائع غير الحكومية لنحو 2.651 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 2.594 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، منها 1.978 تريليونًا بالعملة المحلية، و672.69 تريليونًا بالعملات الأجنبية .

