ودائع الاستثمار العربى ترتفع 28 مليار جنيه خلال 5 أعوام

المال-خاصأكد هانى سيف النصر، رئيس بنك الاستثمار العربى، أن اجمالى الودائع بالبنك ارتفعت خلال 5 أعوام من 3 مليارات جنيه إلى 31 مليارًا حتى الربع الأول لعام 2018.قال سيف النصر فى تصريح لـ«المال»، إن البنك يشهد تطورًا كبيرًا على مستوى الأنشطة المصرفية، والشكل، وجارى تجديد جميع فروع ال

المال-خاص

أكد هانى سيف النصر، رئيس بنك الاستثمار العربى، أن اجمالى الودائع بالبنك ارتفعت خلال 5 أعوام من 3 مليارات جنيه إلى 31 مليارًا حتى الربع الأول لعام 2018.

قال سيف النصر فى تصريح لـ«المال»، إن البنك يشهد تطورًا كبيرًا على مستوى الأنشطة المصرفية، والشكل، وجارى تجديد جميع فروع البنك بعد تغيير اللوجو، التى تصحبها تقديم خدمة مميزة للعملاء.

وانتهى بنك الاستثمار العربى من وضع إستراتيجية جديدة لمدة 3 أعوام مقبلة، التى ترتكز على عناصر رئيسية، العنصر البشرى، والخدمات والأنشطة التى يقدمها البنك، والقنوات المصرفية المتنوعة، المتمثلة فى الفروع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، والتكنولوجيا الحديثة المرتبطة بالأعمال التى تتوافق مع التوجهات الحالية.

أكد سيف النصر، أن البنك وصل لمرحلة من الاستقرار، وأصبح قادرًا على النمو، والتقدم للأمام، بجانب البنوك المنافسة، من خلال تقديم الخدمات المصرفية التي يتميز بها نسبيا، عن البنوك الأخرى، مع التوجه والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.