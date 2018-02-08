وحدة غسل الأموال بالمركزى تدرس ظاهرة العملات الافتراضية

محمد سالم:كشف المستشار أحمد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن إجراء دراسة تفصيلية بشأن ظاهرة العملات الافتراضية، وفهم كيفية الحصول عليها، وإتمام المعاملات باستخدامها والأطراف الموجودة في تلك العمليات.و أضاف - فى كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية عن مخاطر الت

محمد سالم:

كشف المستشار أحمد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن إجراء دراسة تفصيلية بشأن ظاهرة العملات الافتراضية، وفهم كيفية الحصول عليها، وإتمام المعاملات باستخدامها والأطراف الموجودة في تلك العمليات.

و أضاف – فى كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية عن مخاطر التكنولوجية المالية اليوم الخميس – أن الوحدة قامت بعقد ورشة عمل تضم كل الجهات الوطنية المعنية فى مصر، للتعريف بالظاهرة وسبل التحقق من هوية المتعاملين بواسطة تلك العملات، كما تتعاون مع كل الجهات المعنية للوصول إلي توجه وطني يتم تبنيه نحو إمكانية تنظيم العملات الافتراضية أو حظرها.