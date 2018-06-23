وحدة جديدة لإنهاء قوائم انتظار العمليات بجميع المستشفيات

أحمد صبرىأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا بين الوزارة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فى كافة المجالات الطبية والتدريبية، بما يعود بالصالح على الطبيب والمريض المصرى.جاء ذلك ظهر اليوم السبت، خلال حضورها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور

أحمد صبرى

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا بين الوزارة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فى كافة المجالات الطبية والتدريبية، بما يعود بالصالح على الطبيب والمريض المصرى.

جاء ذلك ظهر اليوم السبت، خلال حضورها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورؤساء الجامعات المصرية، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

واشارت وزيرة الصحة والسكان إلى ربط المستشفيات الجامعية بما فيها من أسرة رعاية مركزة وحضانات وغيرها بمستشفيات وزارة الصحة عبر الخط الساخن ١٣٧، لإنهاء قوائم الإنتظار فى مستشفيات الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس فى هذا الشأن، لافتة الى توفير كافة المستلزمات الطبية لانهاء تلك القوائم سواء بمستشفيات الوزارة أو المستشفيات الجامعية.

وكشفت وزيرة الصحة والسكان موافقة محافظ البنك المركزى على تدشين مشروع لانشاء وحدة تكون مسؤولة عن دعم مشروع إنهاء قوائم انتظار العمليات بجميع مستشفيات مصر، فى اطار توجيهات السيد الرئيس فى هذا الشأن.

واستجابة وزير الصحة والسكان لمطالب بعض من رؤساء الجامعات، حيث طلب رئيس جامعة بنها تفعيل بروتوكول تعاون قديم كان قد ابرم بين الوزارتين ولم يتم تفعيلة ، الامر الذى استجابة له الوزيرة على الفور لتخفيف العبء عن مستشفى جامعة بنها وتوزيع الحالات على مستشفيات الوزارة، كما طلب رئيس جامعة العريش الموافقة على الانتفاع بمستشفى العريش العام لتحويل المرضى اليها حتى يتم الانتهاء من تطوير مستشفى العريش الجامعي، ورحبت وزيرة الصحة بهذا الطلب، مؤكدة حرصها على صحة وسلامة المرضى.

ولفتت وزيرة الصحة والسكان، الى أنها ستدرس تفعيل المجلس الأعلى للصحة بكافة محافظات مصر، استجابة لطلب احد رؤساء الجامعات أثناء الاجتماع، فيما أشادة بدور مستشفيات جامعة أسيوط بتعاونهم مع وزارة الصحة لاستقبال حالات “اشتباه التسمم” الذى اصيب به عدداً من المواطنين أمس وخرجوا اليوم بعد تماثلهم للشفاء سواء من مستشفيات الجامعة أو وزارة الصحة، كما أشادة بعميد طب جامعة الاسكندرية لتعاونها فى تنفيذ خطة التأمين الطبي أثناء احتفالات عيد الفطر، مؤكدة انها ستكون على تواصل دائم مع رؤساء الجامعات لتلبية أي طلبات لهم.