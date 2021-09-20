وحدة تكافؤ الفرص في مصلحة الجمارك تقرر تنفيذ 3 دورات تثقيفية تشمل مجال الأمن القومي والتفاوض

أعلنت مصلحة الجمارك عن وحدة تكافؤ الفرص قررت تنفيذ ثلاث دورات تثقيفية متكاملة على التوالي بالتعاون مع أكاديمية ناصـر العسكرية العليا – كلية الدفاع الوطني، لموظفي الوزارة والجهات التابعة لها، وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال العام المالي الجاري

وأوضحت أنه يأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور خطة عمل وحدة تكافو الفرص للعام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ بمحور “بناء الإنسان المصري” والذي يهدف إلى استعادة الهوية المصرية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، من خلال توعية وتثقيف موظفي الوزارة والجهات التابعة، في مجال الأمن القومي المصري، فضلا عن التعريف بمفاهيم إدارة الأزمات، وإكسابهم مهارات التفاوض على مستوى المؤسسات والدول، وكيفية صنع القرار.

ويأتي التدريب حيث يحصل المشارك على شهادة معتمدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا في نهاية كل دورة، كما تصل مدة البرنامج ستة أسابيع غير متصلة (إسبوعين لكل دورة) بواقع أربعة أيام إسبوعيا من الأحد إلى الأربعاء.

على أن يتم تنفيذ الدورة في مقر أكاديمية ناصر العسكرية العليا بشـارع نوال العجوزة – القاهرة بواسطة خبراء ومسـتشـاري الأكاديمية، ونخبة من قدامي القادة العسكريين، والمستشارين، والخبراء الاستراتيجيين، وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، وأساتذة الجامعات.

كما أن الفئة المستهدفة تضم موظفين وموظفات من الدرجات التخصصية بالوزارة والجهات التابعة لها.

وتحتوى الدورة على الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، وتصل مدتها اسبوعينعلى التوالي بواقع أربعة أيام اسبوعيا.

بينما تتخصص الدورة الثانية، في إدارة الأزمـات والتفـاوض، وتصل إلى إسبوعين متصلين بواقع أربعة أيام إسبوعيا.

بينما تتركز الدورة الثالثة في صـنـاعة القـرار المــدة وتصل الى أسبوعيت أيضا ، على أن يتم عمل استعلام أمني من قبل الأكاديمية للمرشحين .

ويتم ترشيح عدد ( 12 ) بصفة أصلية مع مراعاة أن يكون الترشيح لعدد 8 بالفترة الصباحية وعدد 4 بالفترة المسائية، وعدد ( 6 ) بصفة احتياطية ، على أن يكون نصفهم من السيدات.