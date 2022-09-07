وحدة تكافؤ الفرص بمطروح تنظم ندوة توعوية لتمكين المرأة في مدينة «الحمام»

تابعت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة جهود الوحدات الفرعية للوحدة بمدن ومراكز المحافظة لتنفيذ خطة العمل الموحدة، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في إطار الاهتمام الذي توليه المحافظة لدعم قدرات المرأة بالمحافظة، وتفعيل دورها في المشاركة بجهود التنمية باعتبارها شريك أساسي في جهود التنمية.

ونظمت وحدة تكافؤ الفرص ندوة توعوية وتثقيفية بمدينة الحمام تحت عنوان (التمكين الاقتصادي للمرأة وأقامه المشروعات الصغيرة والمتوسطة) بحضور وجيه عبد الرازق رئيس المدينة ومسؤولي تنمية القرية والتضامن الاجتماعي مسئول وحدة تكافؤ الفرص بالمركز بمشاركة أكثر من 63 سيدة بمدينة الحمام.

هدفت الندوة إلى تشجيع السيدات على إقامة المشروعات الصغيرة وتعريفهم بكافة البرامج والمبادرات التي تقدمها الدولة لدعم المرأة اقتصاديا منها مبادرة مشروعك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة وقروض صندوق التنمية المحلية وذلك للمساهمة في تنمية ورفع مستوى المرأة اقتصاديا، وايجاد مصدر دخل ثابت لها.

واختتمت الندوة بحوار مفتوح مع الحضور عن المشروعات وكيفية تمويلها والخدمات الداعمة لها بهدف تمكين المرأة اقتصاديا.

كما نظمت وحدة تكافؤ الفرص ندوة توعوية بمدينة العلمين تحت عنوان مكانة المرأة في الإسلام وحقها في الميراث بحضور فضيلة الشيخ إبراهيم محفوظ مدير الأوقاف بالعلمين ونخبة من مشايخ الأزهر ومدير الإدارة الاجتماعية ومسؤول الوحدة تكافؤ وعدد من السيدات بالمدينة تناولت الندوة وضع المرأة قبل الإسلام والحقوق الذي كفلها الإسلام للمرأة، منها حقها في الميراث.

وأوضحت دعاء زيان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة على استمرار تنفيذ خطة العمل بالوحدة مع تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية للمرأة بمدن ومراكز المحافظة الثمانية في إطار توجيهات وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور الوحدة بالمحافظات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا ورؤية مصر 2030.

وكذلك وضع كافة الآليات الداعمة لتعزيز دور المرأة في جهود التنمية والوصول المرأة بمختلف فئاتها بكل القرى والنجوع مشيرة انه تم تدشين صفحة للوحدة على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) باسم (وحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة بمطروح).

تهتم الصفحة بنشر كافة الموضوعات والمقالات والاخبار التي تهم المرأة مع إلقاء الضوء على جميع مشاكل وقضايا المرأة المطروحية والمساعدة في وضع حلول لها بالتعاون مع كل الجهات المعنية بشؤون المرأة بمطروح.