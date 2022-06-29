وحدة تكافؤ الفرص بمرسى مطروح تنظم ندوة «الإسعافات الأولية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية»

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمدينة مرسى مطروح ندوة تثقيفية حول الإسعافات الأولية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بحضور فضيلة الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح وميرفت شرف مديرة وحدة تكافؤ الفرص بمطروح وسكرتير المدينة وممثلين عن مديرية الصحة والأوقاف بمشاركة وحضور السيدات بالمركز .

يأتى ذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتواصل وحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة بديوان عام المحافظة سلسلة الندوات التي تنفذها .

وأكدت ميرفت شرف مديرة وحدة تكافؤ الفرص بمطروح أنه تم إنشاء 8 وحدات بمدن المحافظة لرفع مستوى الوعي للمرأة من خلال إقامة الندوات وتفعيل المبادرات لرفع المستوي المعيشى لها اقتصاديا، وتعد المرأة شريكا أساسيا في تحقيق البناء والتنمية في الدول والمجتمعات باعتبارها تمثل نصف المجتمع وتقوم ببناء النصف الآخر ، لتحقيق رؤية مصر 2030 في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية .

وأكد الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح فى كلمته بالندوة ، أن الإسلام حفظ للمرأة حقوقها المادية والمعنوية منذ بداية الرسالة المحمدية، وقضى على كافة أشكال التمييز والعنف لنكرمها علي العطاء لما نقدمه للمجتمع في كافة المجالات بجانب دورها الأسري ، للحد من الحوادث الجديدة على مجتمعنا .

بينما عرضت ممثلة مديرية الصحة شرح حول الإسعافات الأولية فهي إجراء لرعاية وعناية الحالات المصابة، ولا يقتصر تنفيذها على فئة معينة من فئات المجتمع، لافتة إلى أن المحاضرة تهدف إلى التوعية وإكساب المشاركين المهارات والأساليب الحديثة في السلامة العامة والقواعد العامة للإسعافات الأولية ، واما عن الصحة الانجابية والمقصود بها ، هو الاهتمام بصحة المرأة من كل النواحى، وبكل انثي مولودة حتى نهاية فترة الإنجاب ، بداية من إجراء كشف ما قبل الزواج للشاب والفتاة، وذلك للتعرف على الأمراض الوراثية التي قد تنتقل للجنين للحد من تلك الامراض وبناء جيل سليم .