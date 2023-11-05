وحدة تكافؤ الفرص بمرسى مطروح تنظم ندوة حول العنف ضد المرأة والإسعافات الأولية

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح عن تنظيم وحدة تكافؤ الفرص بمركز ومدينة مرسى مطروح ندوة تثقيفية حول العنف ضد المرأة والإسعافات الأولية.
جاء ذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور صافيناز أنور مدير مركز النيل للإعلام، وفضيلة الشيخ هشام محمد محمود صالح واعظ أول بمنطقة وعظ مطروح.
شهد اللقاء حضور شيماء البيلي مسئول وحدة تكافؤ الفرص بالمدينة، ومنى خميس مدير شئون المرأة بمديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، ورضا رجب عامر مثقف صحي ومسئول الإعلام بمديرية الصحة بحضور العاملين بالمركز والقرى .