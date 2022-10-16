«وحدة الشراكة» تخطط لإبرام 4 مشاريع تابعة لـ«النقل» باستثمارات 10 مليارات جنيه

تخطط الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p» بوزارة المالية، لإبرام 4 مشروعات جديدة تابعة لوزارة النقل، باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه بحلول 2023، حسمبا تحدث المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة.

وأضاف لـ«المال» أن قائمة المشاريع المقرر إبرام عقودها العام المقبل، تتضمن موانئ «دمياط، والسادات، وبرج العرب» الجافة، إضافة إلى منطقة لوجستية ستقام فى مدينة 6 أكتوبر ملاصقة للميناء الذى تم إنشاؤه فى الفترة الماضية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلف الحكومة فى وقت سابق، بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، يستهدف من خلالها جمع 10 مليارات دولار سنويًّا ولمدة 4 سنوات.

وتحتفظ الحكومة بالسيطرة الاستراتيجية على تلك الخدمات العامة، وتضمن تنفيذ مشروعات بنية أساسية جديدة، تؤول ملكيتها إلى الدولة فى نهاية فترة التعاقد.

وأشار «حنورة» إلى أن مساحة ميناء دمياط تصل إلى 15 فدانًا، والطاقة المتسهدفة يتوقع أن تصل إلى 5 آلاف حاوية، وسيتم الاعتماد على شبكة السكة الحديد فى نقل البضائع من وإلى ميناء دمياط البحرى، فيما تصل مساحة «السادات» إلى 75 فدانًا، و90 فدانًا مساحة الأراضى التى سيقام عليها ميناء برج العرب فى الإسكندرية.

رصدت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بوزارة النقل، مبلغًا بقيمة 150 مليون جنيه، مقرر سدادها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام المالى الجارى، تمثل دفعة رابعة من تكلفة توصيل المرافق للموانئ الجافة والمراكز اللوجستية بمدن «دمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، وبنى سويف الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والسادات، وسوهاج الجديدة».

يشار إلى أن الموانئ الجافة هدفها توفير مساحات بديلة الأرصفة وساحات الموانئ البحرية، مما يساهم فى سرعة التفريغ والتحرك دون انتظار أو تكاليف غرامات إضافية، والقضاء على زمن الانتظار، وهو ما ينعكس على السلع النهائية وانخفاض سعرها، مما يخلق ميزة تنافسية للمنتج المصرى بين المستوردين والمصدرين بالداخل أو بالخارج، لاسيما أن الميناء الجاف يعتبر منطقة وصول وتحرك للبضائع، فعند استيراد بضائع يتم الكشف عليها من خلال جميع جهات العرض والرقابة على الصادرات والواردات، والحجر الزراعى، والحجر الصحى، وجهات العرض الأخرى.

كانت هيئة الموانئ البرية وضعت خطة لتنفيذ 10 مشروعات، تشمل إقامة ميناء جاف فى مدينة السادات على مساحة 75 فدانًا، وآخر فى بنى سويف على 92 فدانًا لإقامة مجزر آلى بمنطقة أرقين على مساحة 238 فدانًا، كما تضم القائمة منطقة لوجستية على مساحة 238 فدانًا فى قسطل، إلى جانب ميناء جاف فى مدينة الطور.